Čišćenje prozora
Prozori su trouglasti, a Kärcher nudi optimalno rešenje za sve zahteve. Otkrijte različite uređaje za čišćenje prozora.
Akumulatorski usisivač za prozore - uživanje u pranju prozora
Postoje i lepše aktivnosti od mučnog čišćenja – posebno u sopstvena četiri zida. Iz tog razloga Kärcher za čišćenje prozora ima perfektno rešenje: Akumulatorski usisivača prozore WV 2 plus radi ne ostavljajući tragove linija i ne kaplje. Dodatno akumulatorski usisivač prozora štedi vreme, a takođe je namenjen za čišćenje drugih ravnih površina.
WV 2 plus nudi komforno rukovanje, nema kapanja vode zahvaljujući usisavanju i veliku uštedu vremena - pomoću Kärcher originalnog seta akumulatorskog usisivača za prozore prozori odmah postaju sjajni i čisti bez tragova linija.
Odgovarajući uređaji i pribor
Akumulatorski usisivači za prozore WV 2 plus
Brzo, udobno i čisto
Set produžetaka
Perfektno i bez muke takođe možete da očistite i visoke prozore.