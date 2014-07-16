Akumulatorski usisivač za prozore - uživanje u pranju prozora

Postoje i lepše aktivnosti od mučnog čišćenja – posebno u sopstvena četiri zida. Iz tog razloga Kärcher za čišćenje prozora ima perfektno rešenje: Akumulatorski usisivača prozore WV 2 plus radi ne ostavljajući tragove linija i ne kaplje. Dodatno akumulatorski usisivač prozora štedi vreme, a takođe je namenjen za čišćenje drugih ravnih površina.

WV 2 plus nudi komforno rukovanje, nema kapanja vode zahvaljujući usisavanju i veliku uštedu vremena - pomoću Kärcher originalnog seta akumulatorskog usisivača za prozore prozori odmah postaju sjajni i čisti bez tragova linija.