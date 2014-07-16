Čišćenje tepiha
Čišćenje tepiha funkcioniše sasvim jednostavno uz pomoć pravih Kärcher proizvoda.
Usisivači za pranje - za temeljne rezultate čišćenja
Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tepisima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko i usisava se zajedno sa rastvorenom prljavštinom. Mast, prljavština i neugodni mirisi se efikasno odstranjuju.
Princip pranja i usisavanja
Prilikom pranja i usisavanja vodu sa sredstvom za čišćenje raspršujete u jednom radnom koraku, a nečistoću odmah potom usisavate.
Higijenski i čisto
Kärcher usisivač za pranje nije samo najadekvatniji za one koji imaju alergiju. U ciljnu grupu spadaju i domaćinstva sa životinjama.
Usisivači prašine sa inovativnom tehnologijom vodenog filtera
Drugačije nego kod konvencionalnog usisivača prašine sa filter vrećom novo razvijeni usisivač prašine DS 5.800 sa vodenim filterom počiva na prirodnoj snazi
vode, koja se u filteru kovitla velikom brzinom. Usisana
nečistoća se vodi kroz vodeni vrtlog, pouzdano se filtrira iz vazduha i vezuje
sa vodom. Rezultat: izuzetno svež, čist izduvni vazduh.
Saveti za čišćenje tepiha
Zašto bi trebalo da se čiste tepisi?
Redovno čišćenje (održavanje, povremeno i temeljno čišćenje) vraća izgled Vašem tepisonu, povećava vek trajanja i brine za higijenu. Pošto tepih nije zaprljan samo vidljivo na površini, nego u dubinski, neophodnost čišćenja se ne prepoznaje direktno. Veoma je važno da nečistoću redovno uklanjate i da fleke pravilno tretirate.
Prilikom temeljnog čišćenja tepisona primenjuje se takozvana raspršna ekstrakcija. Za to Vam preporučujemo Kärcher usisivače za pranje u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje RM 769 i 760.
Ovako postupate prilikom temeljnog čišćenja tepiha:
- Sredstva za pretpranja: Najpre se preko mlaznice raspršuje voda i sredstvo za čišćenje (tečnost za čišćenje) pomoću utvrđenog na razmaku od 10 cm. Sredstvo za čišćenje bi trebalo da deluje otprilike 10 minuta.
- Glavni korak u pranju: Sada mlaznicu za pod prevlačite preko tepiha i pri tome aplicirate tečnost za čišćenje. Rastvorenu nečistoću usisavate u istom ili sledećem radnom koraku.
- Ispiranje čistom vodom: Sada ispirate čistom vodom i pomoću mlaznice za usisavanje rastvor za čišćenje usisavate zajedno sa nečistoćom.
- Usisavanje: Posle sušenja tepih bi trebalo temeljno da usisate usisivačem za tepihe.
Odgovarajući uređaji i pribor
Usisivači za pranje
Dubinska i temeljna čistoća.
Sredstvo za čišćenje tepiha
Za povremeno čišćenje.
Usisivači za prašinu sa vodenim filterom
Zahvaljujući vodenom filteru filtrira 99,9 % svih čestica iz vazduha.