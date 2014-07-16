Čišćenje tepiha

Usisivači za pranje - za temeljne rezultate čišćenja

Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tepisima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko i usisava se zajedno sa rastvorenom prljavštinom. Mast, prljavština i neugodni mirisi se efikasno odstranjuju.

Princip pranja i usisavanja

Prilikom pranja i usisavanja vodu sa sredstvom za čišćenje raspršujete u jednom radnom koraku, a nečistoću odmah potom usisavate.

Higijenski i čisto

Kärcher usisivač za pranje nije samo najadekvatniji za one koji imaju alergiju. U ciljnu grupu spadaju i domaćinstva sa životinjama.