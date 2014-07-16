Čišćenje baštenskog nameštaja

Baštenskom nameštaju sa ružnim flekama zbog aero zagađenja ili od poslednje zime vratite pređašnji izgled pomoću naših kompresorskih čistača.

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Baštenski nameštaj

Čišćenje baštenskog nameštaja

Voda iz vodovoda (po pravilu pod pritiskom od 4 bar) u baštenskom crevu se dovodi do kompresorskog čistača. Kompresorska pumpa tamo proizvodi pritisak vode do 150 bar. Voda ističe kroz malu kompresorsku mlaznicu, kao oštar, koncentrisani mlaz sa snažnim efektom čišćenja.

U slučaju rada sa kompresorskim čistačem štedite veliku količinu novca i vode:
Baštensko crevo pod pritiskom od 4 bara po času potroši otprilike 3500 litara vode, kompresorski čistač na 100 bara nasuprot tome samo otprilike 400 litara po času.

U slučaju jake nečistoće optimalno je čišćenje pomoću Kärcher četke za pranje i Kärcher sredstva za čišćenje. Vodeni filter pouzdano štiti pumpu Vašeg kompresorskog čistača.

Odgovarajući uređaji i pribor

K 2 Premium Home

Za manje nečistoće.

Električna četka

Za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama.