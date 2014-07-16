Čišćenje baštenskog nameštaja
Baštenskom nameštaju sa ružnim flekama zbog aero zagađenja ili od poslednje zime vratite pređašnji izgled pomoću naših kompresorskih čistača.
Čišćenje baštenskog nameštaja
Voda iz vodovoda (po pravilu pod pritiskom od 4 bar) u baštenskom crevu se dovodi do kompresorskog čistača. Kompresorska pumpa tamo proizvodi pritisak vode do 150 bar. Voda ističe kroz malu kompresorsku mlaznicu, kao oštar, koncentrisani mlaz sa snažnim efektom čišćenja.
U slučaju rada sa kompresorskim čistačem štedite veliku količinu novca i vode:
Baštensko crevo pod pritiskom od 4 bara po času potroši otprilike 3500 litara vode, kompresorski čistač na 100 bara nasuprot tome samo otprilike 400 litara po času.
U slučaju jake nečistoće optimalno je čišćenje pomoću Kärcher četke za pranje i Kärcher sredstva za čišćenje. Vodeni filter pouzdano štiti pumpu Vašeg kompresorskog čistača.
Odgovarajući uređaji i pribor
K 2 Premium Home
Za manje nečistoće.
Električna četka
Za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama.