eco!ogic – žuta boja je nova boja za zeleno
Kärcher se podrazumeva kao vodeći proizvođač na tržištu i služi za primer. Trajnost i zaštita životne sredine su čvrsto ukotvljeni sastavni deo mišljenja i postupanja i sliveni su u inicijativu preduzeća "eco!ogic". Pomoću eco!ogic-serije Kärcher je razvio novopečenu generaciju uređaja, koja ubedljivo ujedinjuje rafiniranu tehniku, vrhunsku snagu, za korisnike jednostavno rukovanje i ekološku svest. Rezultat su kvalitetni uređaji visoke efikasnosti, koji čuvaju resurse i postavljaju nova merila.
Naša eco!ogic obeležja.
Za proizvode koji naročito čuvaju životnu sredinu iz sektora Home & Garden razvili smo jedinstveno pozicioniranje i registarsku oznaku: slogan »eco!ogic«. Samo uređaji, koji dostignu odgovarajući nivo, odlikuju se ovim dodatkom uz naziv i eco logoom. Pri tome se u osnovi nalaze mnogobrojni »eco« kriterijumi, za koje na raspolaganju stoji jedinstvena ikonica.
Štednja vode
Odgovorno postupanje sa vodom postaje sve važnije. eco!ogic je sinonim za ka cilju usmerenu, odgovornosti svesnu potrošnju vode.
Štednja energije
Efikasna primena energije je važna prednost eco!ogic-uređaja. Inteligentna i inovativna Kärcher tehnika čini to mogućim.
Očuvanje pijaće vode
Primena kišnice čuva skupocene resurse pijaće vode. Takođe eco!ogic serija nudi rešenja za korišćenje alternativnih izvora vode.
Redukovanje opterećenja otpadnom vodom
Kärcher uređaji za doziranje sredstva za čišćenje kao i eco!ogic sredstva za čišćenje doprinose smanjenom opterećenju otpadne vode.
Odgovoran izbor materijala
Izbegavanje materija kao što su ftalati ili PVC kod eco!ogic serije se piše velikim slovom.
Primena materijala koja čuva resurse
eco!ogic uređaji podmićuju zahvaljujući ekološkim materijalima kao što su npr. reciklirana plastika. Ambalaža se sastoji od FSC kartona i recikliranog materijala, a odriče se stiropora.
Niska jačina zvuka
Kärcher eco!ogic uređaji se jednim delom odlikuju smanjenom emisijom šuma.
Efikasno filtriranje prašine
Zahvaljujući filtriranju prašine Kärcher proizvodi brinu za zdravo radno okruženje. Podrazumeva se, to važi takođe za nove eco!ogic uređaje.
Mogućnost reciklaže za uzor
Kärcher uređaji do preko 90 % imaju mogućnost reciklaže, takođe i nova eco!ogic serija.
Dug vek trajanja
Suštinski visoki Kärcher standardi kvaliteta takođe kod eco!ogic uređaja brinu za natprosečno dug vek uređaja.
Jednostavna popravka
Kärcher proizvodi se odlikuju dobrom mogućnošću za popravku. Podrazumeva se, to važi takođe za eco!ogic uređaje.
Dobra raspoloživost rezervnih delova
Podrazumeva se da i uređaji eco!ogic serije profitiraju od sveobuhvatnog Kärcher servisa za rezervne delove.
Kompresorski čistači eco!ogic serije – štedljivci vode za uzor.
eco!ogic-uređaji pouzdanog Kärcher kvaliteta su vodeći na tržištu na polju zaštite životne sredine. Nude mogućnost da se voda primenjuje u skladu da potrebom i da se na taj način redukuje potrošnja vode. Inovativna tehnika i inteligentna rešenja omogućuju primerno ophođenje prema resursima. Plastični delovi eco!ogic serije do otprilike 60% se sastoje od recikliranog materijala i ne sadrže ftalate i PVC. Ambalaža se proizvodi od FSC kartona i konsekventno se odriče materijala za punjenje koji sadrži stiropor.
eco!ogic kompresorski čistači u pregledu:
K 4 Premium eco!ogic Home
Zaštita životne sredine & čistoća: „K4 Premium eco!ogic Home“ sa vodenim hlađenjem eco motora zahvaljujući eco režimu štedi do 20% vode i struje. Uz to kompresorski čistač bez ftalata i PVC-a napravljen od do 60 % recikliranog materijala podmićuje zahvaljujući najvišem stepenu komfora prilikom primene.
K 5 Premium eco!ogic Home
Ubedljivo ekološki i enormno efikasno! "K5 Premium eco!ogic Home" sa snažnim eco motorom sa vodenim hlađenjem i Home Kit koji se sastoji od čistača za površine T250 za ekološko čišćenje velikih površina bez prskanja. Snažno rešenje kompresorskog čistača za povremene primene i srednje jaku nečistoću.
K 7 Premium eco!ogic Home
Maks komfor u primeni i najviši stepen ekologije obeležavaju „K7 Premium eco!ogic Home“ sa bubnjem za creva za česte primene u jake nečistoće (npr. za puteve, bazene, velike automobile, bicikle). Kompresorski čistač sa eco motorom na vodeno hlađenje zahvaljujući eco režimu štedi do 20% vode i struje.
Najviši stepen efikasnosti.
Kao i svi Kärcher kompresorski čistači takođe i Premium eco!ogic modeli K 4 – K 7 su opremljeni patentiranom i na pumpe perfektno prilagođenom Kärcher tehnologijom mlaznica. Na taj način uređaji daju odlučujući doprinos za odgovorno postupanje sa skupim resursima. U poređenju sa konkurencijom Kärcher uređaji podmićuju većom abrazivnom snagom i efikasnošću u čišćenju.
Drugim rečima: Čišćenje se vrši do 50 % brže – i na taj način se takođe štedi do 50 % energije i vode. Značajne prednosti, koje su na naučnoj bazi potvrđene od strane uglednog i nezavisnog Fraunhofer instituta.
Vrhunska snaga.
Klase K 4 – K 7 Kärcher Premium eco!ogic serije su opremljene inovativnim eco! motorom na vodeno hlađenje. Uređaji su naročito dugovečni i snažni, osim toga su do 10 % lakši.
Čista voda za svet.
Kärcher ne pravi samo uređaje koji čuvaju resurse, nego se angažuje i za zaštitu voda. Na primer projektom „Clean Water for the World“, koji je Kärcher oživeo u kooperaciji sa „Global Nature Fund“. Sa svakim prodatim eco!ogic kompresorskim čistačem dodatna sredstva utiču na gradnju bioloških postrojenja za filtriranje vode na celom svetu. Na taj način sa svakim prodatim uređajem širom sveta može da se transportuje 1000 l čiste vode u reke i jezera. Dobit za čoveka i prirodu.