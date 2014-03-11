eco!ogic – žuta boja je nova boja za zeleno

Kompresorski čistači eco!ogic serije – štedljivci vode za uzor.

eco!ogic-uređaji pouzdanog Kärcher kvaliteta su vodeći na tržištu na polju zaštite životne sredine. Nude mogućnost da se voda primenjuje u skladu da potrebom i da se na taj način redukuje potrošnja vode. Inovativna tehnika i inteligentna rešenja omogućuju primerno ophođenje prema resursima. Plastični delovi eco!ogic serije do otprilike 60% se sastoje od recikliranog materijala i ne sadrže ftalate i PVC. Ambalaža se proizvodi od FSC kartona i konsekventno se odriče materijala za punjenje koji sadrži stiropor.