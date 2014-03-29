Usisivači za pepeo i suvo usisavanje

Jednostavnije i čistije od ovoga ne može

Jednodelni filterski sistem, zajedno sa metalnim filterom za krupnu prljavštinu i nezapaljivim filterom sa ravnim naborima, može se skinuti jednim potezom bez ispadanja pepela i prašine.

Još jedna praktična pogodnost: pepeo se može istresti bezbedno i zgodno pomoću drške izvedene na rezervoaru. Ruke i podovi ostaju čisti!

Blistava čistoća: ugrađeni izduvni filter na modelu AD 4 Premium zadržava svu prašinu unutra, a filtrira čak i najsitnije čestice prašine i prljavštine.