Usisivači za pepeo i suvo usisavanje
Nebitno je da li čistite kamin, usisavate roštilj nakon zabave u bašti ili čistite tvrde podove podnom mlaznicom: usisivači za pepeo i suvo usisavanje svestrani su i zadiviće vas izuzetno praktičnim funkcijama.
Nikada ne ostaje bez snage
Usisivači za pepeo iz kuće Kärcher izuzetno su dugovečni. Zahvaljujući ugrađenoj funkciji čišćenja filtera Kärcher ReBoost usisna snaga može se ponovo u trenutku povećati pritiskom na dugme – praktično, brzo i bez ikakvog napora. Ručno čišćenje filtera sada je stvar prošlosti, a vi možete nastaviti sa usisavanjem bez prekida i bez dodira s prljavštinom sve dok ne privedete posao kraju.
Akumulatorski usisivači za pepeo i suvo usisavanje. Bez kabla. Bez granica.
Za sve one koji ne vole da dovlače motalicu za kabl iz podruma da bi usisali roštilj: Uz Kärcher Battery Power akumulatorske usisivače za pepeo zaboravićete na kablove. Budući da dolaze s istim karakteristikama, kao što su npr. funkcija čišćenja filtera Kärcher ReBoost, imaju istu snagu ali omogućavaju veću dozu slobode.
Skoči na akumulatorske usisivače za pepeo
Jednostavnije i čistije od ovoga ne može
Jednodelni filterski sistem, zajedno sa metalnim filterom za krupnu prljavštinu i nezapaljivim filterom sa ravnim naborima, može se skinuti jednim potezom bez ispadanja pepela i prašine.
Još jedna praktična pogodnost: pepeo se može istresti bezbedno i zgodno pomoću drške izvedene na rezervoaru. Ruke i podovi ostaju čisti!
Blistava čistoća: ugrađeni izduvni filter na modelu AD 4 Premium zadržava svu prašinu unutra, a filtrira čak i najsitnije čestice prašine i prljavštine.