NEGA AUTOMOBILA: SAVETI ZA SPOLJAŠNOST I UNUTRAŠNJOST

Briga o vašem automobilu

Pre nego što počnete da se bavite bojom, sedištima od platna ili kože, staklenim i metalnim površinama, trebalo bi temeljno očistiti auto. Za očuvanje vrednosti automobila podjednako su važni i eksterijer, i enterijer. Redovno čistite eksterijer, ne samo kada je auto izuzetno prljav. Često pranje automobila je uvek dobro za auto, bilo u perionici, samouslužnoj perionici ili kod kuće pomoću kompresorskog čistača i odgovarajućih dodataka. Isto tako, redovno bi trebalo da čistite i enterijer, poželjno usisivačima za mokro i suvo usisavanje, mekom krpom i pogodnim sredstvom za čišćenje površina. Točkove takođe čistite redovno, na primer kompresorskim čistačem i sredstvom za čišćenje naplataka. Koliko često ćete čistiti auto zavisi ne samo od stepena zaprljanosti, već i od ličnih zahteva za čistoćom. Zimi je ipak vrlo važno negovati automobil, jer prljavština, led i so mogu okovati prozore i oštetiti karoseriju i farbu ako se ne uklanjaju redovno.

Uz pravu opremu, proizvode za čišćenje i najbolje savete za negu, negovanje vašeg auta je jednostavno cele godine. Osim toga, poliranje i negovanje farbe se obavljaju mnogo lakše na dobro održavanom i čistom autu: