NEGA AUTOMOBILA: SAVETI ZA SPOLJAŠNOST I UNUTRAŠNJOST
Ako želite da uživate u svom automobilu još mnogo godina, morate ga negovati. Dobra nega automobila nije samo redovno pranje, već i nega farbe i karoserije, kao i održavanje enterijera čistim. Sve što je potrebno je malo vremena, pogodna oprema za čišćenje i dobri proizvodi za negu. Ovo su najbolji saveti za sveobuhvatnu negu dobro očuvanog automobila.
Nega automobila je očuvanje njegove vrednosti
Negovanjem automobila ne postižete samo da vam on još dugo dobro izgleda već pomažete i u očuvanju njegove vrednosti. Redovno zaptivanje farbarskih radova, na primer, štiti od delovanja loših vremenskih uslova, soli i nečistoće zimi ili polena i insekata leti. Takođe, sprečava i pojavu rđe, koja površinu čini poroznom i dugoročno oštećuje automobil.
Briga o vašem automobilu
Pre nego što počnete da se bavite bojom, sedištima od platna ili kože, staklenim i metalnim površinama, trebalo bi temeljno očistiti auto. Za očuvanje vrednosti automobila podjednako su važni i eksterijer, i enterijer. Redovno čistite eksterijer, ne samo kada je auto izuzetno prljav. Često pranje automobila je uvek dobro za auto, bilo u perionici, samouslužnoj perionici ili kod kuće pomoću kompresorskog čistača i odgovarajućih dodataka. Isto tako, redovno bi trebalo da čistite i enterijer, poželjno usisivačima za mokro i suvo usisavanje, mekom krpom i pogodnim sredstvom za čišćenje površina. Točkove takođe čistite redovno, na primer kompresorskim čistačem i sredstvom za čišćenje naplataka. Koliko često ćete čistiti auto zavisi ne samo od stepena zaprljanosti, već i od ličnih zahteva za čistoćom. Zimi je ipak vrlo važno negovati automobil, jer prljavština, led i so mogu okovati prozore i oštetiti karoseriju i farbu ako se ne uklanjaju redovno.
Uz pravu opremu, proizvode za čišćenje i najbolje savete za negu, negovanje vašeg auta je jednostavno cele godine. Osim toga, poliranje i negovanje farbe se obavljaju mnogo lakše na dobro održavanom i čistom autu:
Nega enterijera automobila
Nakon što ste usisali enterijer i obrisali prašinu sa instrument table, vreme je da poradite na raznim površinama u unutrašnjosti auta. Pomoću specijalnog sredstva za čišćenje enterijera, plastika, guma i platno mogu se očistiti od mrlja od kafe, masne hrane i kreme za sunčanje. Istovremeno se eliminišu i neprijatni mirisi, a boja i vlakna tapacirunga su osveženi. Druga korist koju donose sredstva za čišćenje enterijera je da zahvaljujući njima površine ostaju čiste duže, što olakšava buduće održavanje.
Savet
Kada kupujete sredstvo za čišćenje enterijera, vodite računa o tome na kojim površina sme da se koristi. Jedan proizvod često je namenjen celoj unutrašnjosti, uključujući tapacirung. Međutim, znajte da je za površine poput kvalitetnih sedišta od prave kože potreban poseban proizvod. Kožu bi trebalo čistiti jednom ili dva puta godišnje i uvek tretirati posebnim proizvodom koji će nahraniti kožu i očuvati njen prvobitni izgled.
Ako nemate sredstvo za čišćenje enterijera pri ruci, možete uzeti toplu vodu u koju ćete dodati malo tečnosti za sudove i očistiti instrument tablu i ukrase. Samo prebrišite površine vlažnom krpom i osušite krpom od pamuka ili mikrofibera tako da elektronske komponente ne upiju vlagu. Ovim načinom ne postiže se antistatički efekat niti se produžava vreme nakon koga će površine ponovo biti zaprljane u poređenju sa proizvodima posebno namenjenim za čišćenje enterijera.
Tokom vremena mogu se pojaviti sitne ogrebotine na instrument tabli ili panelima na vratima. Glatke materijale koji odbijaju vodu i nečistoću trebalo bi nakon čišćenja ipak tretirati nekim proizvodom za negu kabine. Samo ga naprskajte, pustite da deluje i zatim, ako je neophodno, ispolirajte površinu još jednom. Tako ćete ukloniti površinska oštećenja, a istovremeno obnoviti boju i sjaj – za kabinu koja ponovo izgleda kao nova.
Da biste neutralisali loše mirise u autu, pomoći će vam ovaj trik: samo stavite posudu sa zrnima kafe u prostor za noge. Kafa vezuje vlagu i upija neprijatne mirise. Isti efekat postiže se i pirinčem i brašnom.
Briga o preglednosti
Po sunčanom danu, tragovi prstiju i mrlje na prozorima i retrovizorima su posebno primetni. Ne samo što deluju aljkavo, već i ometaju vidljivost tokom vožnje. Zato, kada sređujete auto, ne smete zaboraviti na prozore. Ako ste već započeli čišćenje enterijera, trebalo bi da očistite i prozore s unutrašnje strane. Obilno isprskajte prozore sredstvom za čišćenje stakla u autu i obrišite sve mrlje i tragove mekom krpom bez dlačica. Zatim nanesite sredstvo za čišćenje na prozore i retrovizore i sa spoljašnje strane, pa mekom krpom od mikrofibera pokupite oslobođenu nečistoću.
Savet
Pomoću kompleta za čišćenje vetrobranskog staklaza električnu grebalicu za led EDI 4, mogu se ukloniti uporna nečistoća sa vetrobranskog stakla, zadnjeg i bočnih prozora za kratko vreme i bez imalo napora.
Tokom vožnje brzo se nakuplja nova nečistoća na vetrobranskom staklu i zadnjem prozoru. Leti su to insekti, po kišnom danu verovatnije je da će to biti prljavština koju baca automobil ispred vas, zimi so i bljuzgavica na prozorima. Kako biste uvek imali dobru vidljivost, trebalo bi da redovno proveravate brisače vetrobranskog stakla i po potrebi dopunite njihov rezervoar vodom i sredstvom za pranje vetrobrana. Za to su najbolja sredstva za pranje vetrobrana sa posebnom formulacijom za leto ili zimu. Letnja tečnost za vetrobrane aktivno deluje protiv ostataka insekata i sličnog, zimska tečnost za vetrobraneje takođe i antifriz koji sprečava zaleđivanje sistema za čišćenje vetrobranskog stakla i prednjih farova. Obavezno pomešajte sredstvo sa vodom u odnosu koji je naveden na ambalaži proizvoda.
Nega gumenih zaptivki
Gumene zaptivke u automobilima, poput onih na vratima ili prtljažniku, izložene su teškim uslovima, kao što su led, sneg i so, posebno zimi. Da ne bi postale krte i propusne, trebalo bi ih održavati gipkim pomoću sredstva za zaštitu gume. Time se sprečava i da leti vrata počnu da se lepe. Međutim, kada se ovaj proizvod koristi, treba paziti da ne dospe na farbu, jer od njega mogu ostati vrlo uporne mrlje. Možete koristiti i vazelin koga ima na tržištu, ako već nemate spremno sredstvo posebne namene.
Ispuna boje i poliranje farbe
Negovanje automobila trebalo bi da proširite i na farbu. Površinske ogrebotine i takozvani hologrami su dosadni i upadljivi na suncu, posebno na automobilima tamne boje. Tokom čišćenja često se jave sitne linije kada se koriste četke i sunđeri za skidanje sitnih čestica prljavštine. Oni se lako mogu ukloniti sredstvom za voskiranje i poliranje. Polir-sredstvo čisti farbu i istovremeno polira automobil. Najbolji rezultati se postižu nanošenjem proizvoda mekom krpom ili parčetom upijajućeg pamuka kružnim pokretima i poliranjem čistom krpom nakon faze sušenja. Ne samo što farba ponovo zasija, već se poliranjem i voskiranjem vrši zaštita od delovanja vremenskih prilika, IC zraka, ulične prljavštine i soli.
Duboke pukotine koje se više ne mogu rešiti voskiranjem mogu se popuniti olovkom za ispunu boje i zatim zaštititi providnim lakom. Po pravilu, svaka boja farbe i finiša, odnosno metalik, jednobojna ili mat farba, može se naručiti od proizvođača vozila. Ipak, većinu štete na karoseriji trebalo bi rešiti profesionalno, na primer u autolimarskoj radionici koja nudi SMART (tehnologija popravke malih do srednjih područja) popravke. Ovaj način popravke pojedinih tačaka je obično jeftiniji i brži od klasičnih popravki kod kojih se zamenjuju celi delovi automobila. Tako se vozilo vraća u prethodno stanje, što je važno pre prodaje vozila ili vraćanja zakupljenog vozila, na primer.