Čišćenje motocikla: saveti za dvotočkaše

Nije samo izgled u pitanju

Kada se prvi zraci sunca probiju kroz oblake na početku godine, mnogi motociklisti jedva čekaju da ponovo zajezde putevima. Za tu priliku vredi očistiti i doterati svog ljubimca na točkovima. Ipak, vlasnici treba da budu pažljivi pri čišćenju motocikla, jer su elektronika, motor i lanac veoma osetljivi delovi.

Pranje motocikla ne služi samo da bi bio lep, već je to dobra prilika da se proveri u kakvom je motocikl voznom stanju. Tu spadaju provera pritiska u pneumaticima, dubina šare i debljina kočionih pločica, između ostalog. Ako je motocikl proveo zimu u garaži ili ispod nadstrešnice, posebno je važno proveriti ispravnost elektronike i kočnica.