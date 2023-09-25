Čišćenje motocikla: saveti za dvotočkaše
Mogućnost da ponovo osete slobodu. To je želja mnogih motocikista kada proleće donese toplije vreme i počne sezona vožnje motocikala. Međutim, pre izlaska na put treba doterati omiljenog dvotočkaša za prestojeća putovanja. Naplacima, karoseriji i motoru treba posebna nega, ne samo radi izgleda, nego i radi ispravnog rada. Pratite ove savete da svom motociklu vratite stari sjaj očas posla.
Nije samo izgled u pitanju
Kada se prvi zraci sunca probiju kroz oblake na početku godine, mnogi motociklisti jedva čekaju da ponovo zajezde putevima. Za tu priliku vredi očistiti i doterati svog ljubimca na točkovima. Ipak, vlasnici treba da budu pažljivi pri čišćenju motocikla, jer su elektronika, motor i lanac veoma osetljivi delovi.
Pranje motocikla ne služi samo da bi bio lep, već je to dobra prilika da se proveri u kakvom je motocikl voznom stanju. Tu spadaju provera pritiska u pneumaticima, dubina šare i debljina kočionih pločica, između ostalog. Ako je motocikl proveo zimu u garaži ili ispod nadstrešnice, posebno je važno proveriti ispravnost elektronike i kočnica.
Najbolje mesto za pranje motocikla
Pre početka pranja motocikla treba znati koji su lokalni zakoni na snazi. U nekim zemljama nije dozvoljeno prati motocikl napolju. Razlog je što hemijska sredstva mogu dospeti u tlo i zagaditi podzemne vode. Zato motociklisti treba unapred da se raspitaju šta je dozvoljeno, a šta nije.
Kako se ne biste dvoumili, najbolje je da odvezete motocikl na predviđeno mesto za pranje ili u perionicu. Tu su izvedeni odvajači ulja i sabirni uređaji koji odvajaju prljavu vodu pre ispuštanja u kanalizaciju, čime se osigurava odvođenje vode na ekološki prihvatljiv način.
Savet
Pre početka čišćenja treba sačekati da se motor ohladi. Ako voda i sredstva za čišćenje dospeju u unutrašnji mehanizam, može nastati ozbiljna šteta na motoru, na primer.
Skidanje krupne nečistoće s motocikla
Ako je motocikl dugo stajao u garaži ili ispod nadstrešnice, nesumnjivo će biti donekle prljav. Ne samo prašina, već su sigurno pauci i bube svile svoj dom na upravljaču ili između žbica. Nakon dužeg putovanja dvotočkaš će takođe biti prekriven insektima i prašinom od kočenja. Pravo vreme za pranje! Evo kako da operete motocikl.
Za uklanjanje prašine i napasti najbolje je najpre očistiti moticikl usisivačem za morko i suvo usisavanje. Njime ćete brzo i lako pokupiti prašinu u međuprostorima, paukove mreže i zalepljenu prašinu na površini. Drugim rečima, nećete samo premestiti prljavštinu s jednog mesta na motocikl na drugo tokom čišćenja.
Prvo treba očistiti osetljive delove motocikla
S obzirom na to da su mnogi delovi motocikla izloženi, neki od njih su osetljivi – poput motora i lanca. Treba voditi računa da lanac motocikla bude pažljivo čišćen i održavan, i to na svakih 300 do 500 kilometara. U suprotnom će se brzo pohabati. Osim slabijih performansi ovo takođe predstavlja opasnost po bezbednost, jer lanac može spasti ili čak pući.
Najvažniji aspekt ispravnog lanca motocikla jeste podmazivanje. Ako se prašina i prljavština pomešaju s mazivom za lanac, učinak podmazivanja slabi i lanac se haba. To je posebno slučaj kišnim danima, kada se vlaga i prljavština s kolovoza nakupljaju na lancu. Zato treba ne samo redovno podmazivati lanac, već ga očistiti čim se zaprlja. Učestalost ovih poslova zavisi od toga koliko ste često na putevima i kakvim putevima vozite.
Ako želite da očistite ceo motocikl za jedan dan, treba prvo očistiti lanac a zatim karoseriju. Ako ostavite lanac za kraj, ostaci ulja ponovo mogu da zaprljaju sveže opranog dvotočkaša. Prvi korak predstavlja uklanjanje krupne nečistoće s lanca žičanom četkom pre upotrebe posebnog sredstva za čišćenje lanca. Ostavite ga da deluje, a zatim ga jednostavno obrišite. Nakon čišćenja podmažite lanac namenskim sprejem. Tako će lanac povratiti gipkost i biti zaštićen od korozije. Da bi sprej dobro prionuo, treba ga naneti isključivo na čist i suv lanac.
Sa srcem motocikla takođe treba biti pažljiv. Razlog je što su kod mnogih modela delovi motora izloženi, npr. rashladna rebra, i mogu se oštetiti tokom pranja. Kako biste na najbolji način očistiti motor motocikla, najbolje je latiti se sunđera, meke četke i kofe napunjene toplom vodom i nekim koncentrovanim šamponom za automobile. Najpre sunđerom operite površinu motora, a zatim četkom pažljivo uklonite prljavštinu s rashladnih rebara i iz manjih međuprostora. Zatim sve isperite čistom vodom.
Pranje karoserije motocikla
Nakon čišćenja osetljivih delova motocikla došlo je vreme za temeljno čišćenje karoserije i obloge. Pravilno čišćenje nije neophodno samo kod terenskih motocikala, kao što su kroserice i enduro, koji se često voze veoma prašnjavim i blatnjavim terenima. Redovnim čišćenjem i negom delova motocikala očuvaćete vrednost vozila. Jako zaprljana mesta treba očistiti sredstvom u obliku gela, jer gel dobro prianja za vertikalne delove i ne kaplje. Tako ćete delotvorno očistiti čak i teško dostupna mesta. Sredstvo za čišćenje dvotočkaša veoma se lako nanosi zahvaljujući boci sa raspršivačem i delotvorno uklanja blato, prljavštinu s kolovoza, ostatke habanja pneumatika i uljanu nečistoću.
Pri pranju motocikla nemojte zaboraviti na farove, ogledala, žmigavce i vetrobran. Insekti se često zalepe za ove delove nakon duže vožnje u letnjim mesecima. Ove površine treba posebno očistiti kako vidljivost ne bi bila ugrožena. Odstranjivač insekata delotvorno rastvara ostatke insekata i ne oštećuje plastiku, lak, ukrasne lajsne i aluminijumske delove. Ostavite proizvod da kratko deluje nakon nanošenja, a zatim isperite čistom vodom. Umesto toga možete ostaviti vlažan kuhinjski ubrus na prljavim delovima koji će razmekšati ostatke insekata kako biste ih lakše uklonili.
Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine nakon namakanja pažljivo prebrišite motocikl vlažnim sunđerom. Svakako vodite računa o redovnom pranju vodom kako biste sprečili raznošenje čestica prljavštine i ulja, odnosno maziva na karoseriji. Za brzo i delotvorno čišćenje površine motocikla najbolje je koristiti kompresorski čistač. Upotrebite šampon za pranje automobila tom prilikom. Zavisno od modela kompresorskog čistača koji posedujete sipajte šampon u otvor „Plug & Clean” ili ga povežite na kompresorski čistač pomoću usisnog creva. Nanesite šampon pod malim pritiskom odozgo nadole. Umesto njega možete koristiti penušavo sredstvo Ultra Foam Cleaner i mlaznicu za penu. Samo je utaknite u pištolj kompresorskog čistača i možete obaviti čišćenje uz precizno doziranje sredstva za čišćenje.
Za temeljno čišćenje osetljivih lakiranih površina možete pričvrstiti i rotirajuću četku za pranje na kompresorski čistač. Uz poseban izmenljivi nastavak za pranje automobila i motocikala izrađen od mikrovlakana s lakoćom ćete odstraniti čak i upornu nečistoću a da ne oštetite površinu. Zatim sve isperite čistom vodom dok ne uklonite ostatke.
Savet
Ako nameravate da koristite uređaj pod visokim pritiskom, izaberite srednji pritisak na uređaju i uvek držite razmak od 15 centimetara između uređaja i motocikla. U suprotnom kompresorski čistač može da ošteti plastične delove ili zaptivke na motociklu.
Čišćenje naplataka motocikla
Naplaci motocikla često privlače pažnju. Poseban utisak ostavljaju hromirani naplaci zahvaljujući svom sjaju. Međutim, u zavisnosti od kolovozne površine mogu biti jako zaprljani prljavštinom poput blata ili prašine od kočenja. Pravilno ih negujte da biste im vratili stari sjaj. Za tu svrhu koristite sredstvo za čišćenje naplataka koje uklanja prljavštinu s puta, prašinu od kočenja i od habanja pneumatika na svim najrasprostranjenijim tipovima naplataka. Nanesite sredstvo za čišćenje na suvi naplatak i ostavite da deluje. Zbog integrisanog pokazivača dejstva naplaci će poprimiti crvenu boju dok rastvor deluje. Tako vlasnici motocikla znaju kada je sredstvo za dubinsko čišćenje delovalo pa treba isprati naplatke čistom vodom.
Četka za pranje točkova osigurava čišćenje u 360 stepeni, čak i na teško dostupnim mestima i u najmanjim međuprostorima. Četka je jednostavno pričvršćuje na pištolj kompresorskog čistača. Prljavština se rastvara ravnomernim nanošenjem vode a zatim spira.
Sušenje i poliranje motocikla
Posebno je važno pravilno osušiti motocikl nakon pranja. Za to su najpriklandiji sunčani dani i srednje temperature. Bez obzira na to, vlažna mesta treba temeljno obrisati kožnom krpom, inače će brzo nastati tragovi vode, posebno na sedištu u laku. Ako perete motocikl, pazite da vlaga ne dospe u male međuprostore gde bi mogla izazvati koroziju dugoročno gledano. Najbolje je izabrati usisivač za mokro i suvo usisavanje. Funkcijom duvanja brzo i lako možete ukloniti ostatke vode iz malih šupljina. Vlagu takođe možete direktno usisati funkcijom usisavanja.
Preporučljivo je da na lakirane delove nanesete sredstvo za negu nakon sušenja. Proizvodi s visokim sadržajem voska pružaju dubinsku negu i dugotrajne rezultate. Takođe brinu za savršen sjaj i štite motocikl od nepovoljnih vremenskih uticaja. Sada je motocikl spreman za predstojeću sezonu.