Četka za pranje naplataka
Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.
Zahvaljujući svom specijalnom obliku i kružećim dlakama četka za pranje naplataka garantuje izuzetan efekat čišćenja 360°. Čak i teško pristupačna mesta na naplacima ili paocima daju se četkom beskompromisno temeljno očistiti. Ravnomernom raspodelom vode na 360° nečistoća se jedinstveno rastvara i spira. Ostatak obavlja kvalitetna kostret. Ono što ostaje jeste ravnomeran i posvuda uokolo čist rezultat čišćenja. Isporučena slepa navrtka garantuje čvrsto držanje u pištolju visokog pritiska a ergonomski oblikovana drška obezbeđuje lako i komotno rukovanje. Ukratko: idealno rešenje za blještavo sjajno čiste naplatke i paoce. Četka za pranje naplataka je pogodna za sve Kärcher korisnike kompresorskih čistača klase K2 - K7.
Obeležja i prednosti
Ravnomerna raspodela vode u krugu od 360°
- Ravnomerno čišćenje i uklanjanje tvrdokorne nečistoće.
Kvalitetne četke
- Efikasno i nežno čišćenje
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Rotirajuće četke
- Za čišćenje teško pristupačnih mesta i proreza
Četka za pranje naplataka
- Za stare tipove motornih vozila
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|422 x 80 x 101
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
Područja primene
- Felne
Pribor
