Zahvaljujući svom specijalnom obliku i kružećim dlakama četka za pranje naplataka garantuje izuzetan efekat čišćenja 360°. Čak i teško pristupačna mesta na naplacima ili paocima daju se četkom beskompromisno temeljno očistiti. Ravnomernom raspodelom vode na 360° nečistoća se jedinstveno rastvara i spira. Ostatak obavlja kvalitetna kostret. Ono što ostaje jeste ravnomeran i posvuda uokolo čist rezultat čišćenja. Isporučena slepa navrtka garantuje čvrsto držanje u pištolju visokog pritiska a ergonomski oblikovana drška obezbeđuje lako i komotno rukovanje. Ukratko: idealno rešenje za blještavo sjajno čiste naplatke i paoce. Četka za pranje naplataka je pogodna za sve Kärcher korisnike kompresorskih čistača klase K2 - K7.