Četka za pranje naplataka

Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.

Zahvaljujući svom specijalnom obliku i kružećim dlakama četka za pranje naplataka garantuje izuzetan efekat čišćenja 360°. Čak i teško pristupačna mesta na naplacima ili paocima daju se četkom beskompromisno temeljno očistiti. Ravnomernom raspodelom vode na 360° nečistoća se jedinstveno rastvara i spira. Ostatak obavlja kvalitetna kostret. Ono što ostaje jeste ravnomeran i posvuda uokolo čist rezultat čišćenja. Isporučena slepa navrtka garantuje čvrsto držanje u pištolju visokog pritiska a ergonomski oblikovana drška obezbeđuje lako i komotno rukovanje. Ukratko: idealno rešenje za blještavo sjajno čiste naplatke i paoce. Četka za pranje naplataka je pogodna za sve Kärcher korisnike kompresorskih čistača klase K2 - K7.

Obeležja i prednosti
Ravnomerna raspodela vode u krugu od 360°
  • Ravnomerno čišćenje i uklanjanje tvrdokorne nečistoće.
Kvalitetne četke
  • Efikasno i nežno čišćenje
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Rotirajuće četke
  • Za čišćenje teško pristupačnih mesta i proreza
Četka za pranje naplataka
  • Za stare tipove motornih vozila
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 422 x 80 x 101
  • Felne
