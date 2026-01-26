Korisnik preko aplikacije Kärcher Home & Garden ima pristup savetima i trikovima koji mu olakšavaju kontrolu u raznim situacijama čišćenja i tokom čišćenja različitih predmeta. Savetnik za primenu opisuje optimalni nivo pritiska za izabrani predmet koji se čisti. Pritisak se može ručno podesiti okretanjem Vario Power cevi za raspršivanje. Aplikacija sadrži i druge korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Uređaj dodatno oduševljava pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control i skidačem nečistoća. Obuhvata komplet Home sa sredstvom za čišćenje površina T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena 3 u 1. Ostali detalji opreme obuhvataju sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za brzu i čistu zamenu deterdženta, izuzetno kvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladište koje štedi prostor, Quick Connect sistem za brzo povezivanje i skidanje visokopritisnog creva sa uređaja i pištolj za raspršivanje bez muke, kao i parking poziciju kako bi oprema uvek bila lako dostupna.