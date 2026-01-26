Sa peračem pod pritiskom K 5 Power Control Flex Home svaka površina se može očistiti pravim pritiskom vode. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju Kärcher Home & Garden pomaže korisniku da pronađe pravi pritisak pružajući praktične savete o svakoj situaciji čišćenja i zadatku čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem cevi za prskanje ili proveriti na G 160 K Power Control pištolju. Mašina za pranje pod pritiskom takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom deterdženta za laku zamenu deterdženta, PremiumFlex crevom visokog pritiska za dodatnu pogodnost, visokokvalitetnom aluminijumskom teleskopskom ručkom za lak transport, Quick Connect sistemom za uštedu vremena i napora pritiskom na crevo visokog pritiska i izvlačenjem iz uređaja, kao i pristupom visokopritisnom pištolju, kao i poziciji za parkiranje u svakom trenutku. Uključuje Home komplet sa T 5 sredstvom za čišćenje površina i 1l sredstva za čišćenje kamena i fasada.