Zahvaljujući integrisanoj Bluetooth konekciji, perač pod pritiskom K 5 Smart Control Flex može da se poveže sa aplikacijom Kärcher Home & Garden. To znači da korisnik dobija optimalnu podršku putem pametnog telefona u mnogim situacijama čišćenja i za mnoge zadatke čišćenja – i može postići još efikasnije rezultate čišćenja. Aplikacija pruža mnoge korisne funkcije kao što su konsultant za aplikacije sa korisnim savetima i trikovima, uputstva za sastavljanje, uputstva za održavanje i negu, kao i Kärcher servisni portal. Uređaj takođe ima režim pojačanja za dodatnu snagu, G 180 K Smart Control pištolj sa LCD ekranom i 3-u-1 Multi Jet mlaznicu. Pritisak se ili postavlja na samom pištolju ili se prenosi iz aplikacije na pištolj uz pomoć konsultanta za primenu. LCD ekran se može koristiti za proveru koji je nivo pritiska podešen. Ostali detalji opreme uključuju sistem za deterdžent Plug 'n' Clean, crevo visokog pritiska PremiumFlex, aluminijumsku teleskopsku ručku, Quick Connect sistem za uvlačenje i izvlačenje creva visokog pritiska u uređaj i visokopritisni pištolj, kao i položaj za parkiranje kako bi se obezbedila lako dostupna dodatna oprema u svakom trenutku.