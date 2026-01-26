Kompresorski čistač K 5 Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex perač pod pritiskom, sa PremiumFlex crevom i G 180 K Smart Control pištoljem, pogodan za tešku prljavštinu na terasama, baštenskom nameštaju i automobilima.
Zahvaljujući integrisanoj Bluetooth konekciji, perač pod pritiskom K 5 Smart Control Flex može da se poveže sa aplikacijom Kärcher Home & Garden. To znači da korisnik dobija optimalnu podršku putem pametnog telefona u mnogim situacijama čišćenja i za mnoge zadatke čišćenja – i može postići još efikasnije rezultate čišćenja. Aplikacija pruža mnoge korisne funkcije kao što su konsultant za aplikacije sa korisnim savetima i trikovima, uputstva za sastavljanje, uputstva za održavanje i negu, kao i Kärcher servisni portal. Uređaj takođe ima režim pojačanja za dodatnu snagu, G 180 K Smart Control pištolj sa LCD ekranom i 3-u-1 Multi Jet mlaznicu. Pritisak se ili postavlja na samom pištolju ili se prenosi iz aplikacije na pištolj uz pomoć konsultanta za primenu. LCD ekran se može koristiti za proveru koji je nivo pritiska podešen. Ostali detalji opreme uključuju sistem za deterdžent Plug 'n' Clean, crevo visokog pritiska PremiumFlex, aluminijumsku teleskopsku ručku, Quick Connect sistem za uvlačenje i izvlačenje creva visokog pritiska u uređaj i visokopritisni pištolj, kao i položaj za parkiranje kako bi se obezbedila lako dostupna dodatna oprema u svakom trenutku.
Obeležja i prednosti
Visokopritisni pištolj Smart Control sa režimom za pojačavanje i 3-u-1 Multi Jet mlaznicomVisokopritisni pištolj sa LCD ekranom i dugmadima za regulaciju pritiska ili doziranje sredstva za čišćenje. Uključuje režim pojačanja za dodatnu snagu za borbu protiv tvrdokorne prljavštine. Rotirajuća mlazna cev 3 u 1 Multi Jet sadrži tri različite mlaznice koje se lako menjaju. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja. Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Povezivanje sa aplikacijom Home & Garden preko Bluetooth konekcijeAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Aplikacija preko Bluetooth konekcije prenosi optimalnu vrednost pritiska do kompresorskog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Protok (l/h)
|max. 500
|Učinak po površini (m²/h)
|40
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|13,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 u 1
- Visokopritisno crevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Usisavanje vode
- Bluetooth konekcija
- rukovanje preko aplikacije
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
Pribor
Sredstva za čišćenje
