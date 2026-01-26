Sa peračem pod pritiskom K 7 Power Flex Home, svaka površina se može očistiti pod pravim pritiskom. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju Kärcher Home & Garden pomaže korisniku da pronađe pravi pritisak pružajući praktične savete za svaku situaciju i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. K 7 Power Flex Home je opremljen motorom sa vodenim hlađenjem i dizajniran je za često čišćenje, kao i za uklanjanje jake prljavštine. Širok asortiman opreme uključuje pištolj sa praktičnim Quick Connect adapterom preko PremiumFlex creva za visok pritisak, pouzdan filter za vodu koji štiti pumpu, Vario Power mlaznicu za prskanje (VPS) i Dirt Blaster sa rotirajućim tačkastim mlazom. Podešavanje pritiska na VPS-u može se podesiti jednostavnim okretanjem, a Dirt Blaster brzo uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Ostali detalji opreme uključuju sistem deterdženta Plug 'n' Clean, aluminijumsku teleskopsku dršku i položaj za parkiranje za lako dostupan pribor. Uključuje Home set sa sredstvom za čišćenje površina T 7 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena i fasada.