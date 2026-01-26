Kompresorski čistač K 7 Power Flex Home

Za veću snagu: perač pod pritiskom K 7 Power Flex Home sa crevom PremiumFlex, pištoljem G 180 Q za tvrdokornu prljavštinu po celom domu. Uključuje Home set.

Sa peračem pod pritiskom K 7 Power Flex Home, svaka površina se može očistiti pod pravim pritiskom. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju Kärcher Home & Garden pomaže korisniku da pronađe pravi pritisak pružajući praktične savete za svaku situaciju i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. K 7 Power Flex Home je opremljen motorom sa vodenim hlađenjem i dizajniran je za često čišćenje, kao i za uklanjanje jake prljavštine. Širok asortiman opreme uključuje pištolj sa praktičnim Quick Connect adapterom preko PremiumFlex creva za visok pritisak, pouzdan filter za vodu koji štiti pumpu, Vario Power mlaznicu za prskanje (VPS) i Dirt Blaster sa rotirajućim tačkastim mlazom. Podešavanje pritiska na VPS-u može se podesiti jednostavnim okretanjem, a Dirt Blaster brzo uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Ostali detalji opreme uključuju sistem deterdženta Plug 'n' Clean, aluminijumsku teleskopsku dršku i položaj za parkiranje za lako dostupan pribor. Uključuje Home set sa sredstvom za čišćenje površina T 7 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena i fasada.

Obeležja i prednosti
Teleskopska drška od kvalitetnog aluminijuma
Aluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
PremiumFlex crevo visokog pritiska
fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Brzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Izuzetne performanse
  • Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok (l/h) max. 600
Učinak po površini (m²/h) 60
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 17,3
Težina sa ambalažom (kg) 24,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 458 x 330 x 669

Scope of supply

  • Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Vario-mlaznica
  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
  • Terasa
  • Ograde
  • Bašta i kameni zidovi
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Automobili
  • Mobilne kućice
  • Bicikli
  • Motocikli i skuteri
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
