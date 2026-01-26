Moćno čišćenje koje će vas impresionirati čini K 7 WCM Premium savršenim partnerom za učestalu upotrebu i tešku prljavštinu, jer svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem uspešno staje na put nečistoćama na baštenskom alatu i većim vozilima. Vario Power mlazna cev (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem, što omogućava naročito efikasno i nežno čišćenje površina, dok integrisana motalica čini odlaganje visokopritisnog creva dečijom igrom. Ostale karakteristike uključuju rotirajuću mlaznicu (dirt blaster) koja osigurava beskompromisne rezultate čak i na najupornijoj prljavštini, dok ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica nečistoće. Sav pripadajući pribor, kao i kabl, može se jednostavno i uredno skladištiti direktno na samom uređaju.