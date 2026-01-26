Kompresorski čistač K 7 WCM Premium
Performanse bez premca: K 7 WCM Premium perač pod pritiskom sa motorom sa vodenim hlađenjem i motalicom za crevo efikasno i brzo uklanja prljavštinu sa staza, terasa ili automobila.
Moćno čišćenje koje će vas impresionirati čini K 7 WCM Premium savršenim partnerom za učestalu upotrebu i tešku prljavštinu, jer svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem uspešno staje na put nečistoćama na baštenskom alatu i većim vozilima. Vario Power mlazna cev (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem, što omogućava naročito efikasno i nežno čišćenje površina, dok integrisana motalica čini odlaganje visokopritisnog creva dečijom igrom. Ostale karakteristike uključuju rotirajuću mlaznicu (dirt blaster) koja osigurava beskompromisne rezultate čak i na najupornijoj prljavštini, dok ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica nečistoće. Sav pripadajući pribor, kao i kabl, može se jednostavno i uredno skladištiti direktno na samom uređaju.
Obeležja i prednosti
Izuzetne performanse
- Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Ugrađeni prostor za skladištenje dodatne opreme
- Uredno i prostorno skladištenje: sa praktičnom motalicom za crevo, crevo visokog pritiska je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
- Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
- Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Veliki točkovi
- Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Sistem za brzo povezivanje
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Vario-mlaznica
- Integrisana motalica za crevo
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: Aluminijum
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Automobili
- Mobilne kućice
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
