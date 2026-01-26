Kompresorski čistač K 7 WCM Premium

Performanse bez premca: K 7 WCM Premium perač pod pritiskom sa motorom sa vodenim hlađenjem i motalicom za crevo efikasno i brzo uklanja prljavštinu sa staza, terasa ili automobila.

Moćno čišćenje koje će vas impresionirati čini K 7 WCM Premium savršenim partnerom za učestalu upotrebu i tešku prljavštinu, jer svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem uspešno staje na put nečistoćama na baštenskom alatu i većim vozilima. Vario Power mlazna cev (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem, što omogućava naročito efikasno i nežno čišćenje površina, dok integrisana motalica čini odlaganje visokopritisnog creva dečijom igrom. Ostale karakteristike uključuju rotirajuću mlaznicu (dirt blaster) koja osigurava beskompromisne rezultate čak i na najupornijoj prljavštini, dok ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica nečistoće. Sav pripadajući pribor, kao i kabl, može se jednostavno i uredno skladištiti direktno na samom uređaju.

Obeležja i prednosti
Izuzetne performanse
  • Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Ugrađeni prostor za skladištenje dodatne opreme
  • Uredno i prostorno skladištenje: sa praktičnom motalicom za crevo, crevo visokog pritiska je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
  • Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
  • Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Veliki točkovi
  • Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
Sistem za brzo povezivanje
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok (l/h) max. 600
Učinak po površini (m²/h) 60
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 17,7
Težina sa ambalažom (kg) 22,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 369 x 394 x 946

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Vario-mlaznica
  • Integrisana motalica za crevo
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: Aluminijum
  • Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Automobili
  • Mobilne kućice
  • Motocikli i skuteri
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
