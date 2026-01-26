Kompresorski čistač K5 Power Control

Za još veću kontrolu: Kompresorski čistač K 5 Power Control sa savetnikom za primenu preko aplikacije, pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control, Vario Power raspršnom cevi i Kärcher Plug 'n' Clean sistemom.

Za veću kontrolu i bolje rukovanje – preko aplikacije Kärcher Home & Garden korisnik ima pomoć u raznim situacijama čišćenja i tokom čišćenja različitih predmeta. Savetnik za primenu opisuje optimalni nivo pritiska za izabrani predmet koji se čisti. Pritisak se može ručno podesiti okretanjem Vario Power cevi za raspršivanje. Aplikacija sadrži i druge korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Podaci o ostaloj opremi: Pištolj za raspršivanje G 160 Q Power Control, skidač nečistoća, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za brzu i čistu zamenu deterdženta, izuzetno kvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladište koje štedi prostor, Quick Connect sistem za brzo povezivanje i skidanje visokopritisnog creva sa uređaja i pištolja za raspršivanje bez muke, kao i parking poziciju kako bi oprema uvek bila lako dostupna.

Obeležja i prednosti
Aplikacija za dom i baštu
Aplikacija za dom i baštu
Aplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje. Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača. Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Teleskopska drška od kvalitetnog aluminijuma
  • Može se prilagoditi ljudima različitih visina.
  • Visina teleskopske drške se može podesiti izvlačenjem.
  • Potpuno izvlačiva drška štedi prostor pri odlaganju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok (l/h) max. 500
Učinak po površini (m²/h) 40
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 13
Težina sa ambalažom (kg) 16,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
  • Usisavanje vode
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Mali automobili
  • Spoljne stepenice
  • Srednje veliki i karavan automobili
  • Bašta i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
