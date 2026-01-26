Za veću kontrolu i bolje rukovanje – preko aplikacije Kärcher Home & Garden korisnik ima pomoć u raznim situacijama čišćenja i tokom čišćenja različitih predmeta. Savetnik za primenu opisuje optimalni nivo pritiska za izabrani predmet koji se čisti. Pritisak se može ručno podesiti okretanjem Vario Power cevi za raspršivanje. Aplikacija sadrži i druge korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Podaci o ostaloj opremi: Pištolj za raspršivanje G 160 Q Power Control, skidač nečistoća, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za brzu i čistu zamenu deterdženta, izuzetno kvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladište koje štedi prostor, Quick Connect sistem za brzo povezivanje i skidanje visokopritisnog creva sa uređaja i pištolja za raspršivanje bez muke, kao i parking poziciju kako bi oprema uvek bila lako dostupna.