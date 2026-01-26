Kompresorski čistač K5 Power Control
Za još veću kontrolu: Kompresorski čistač K 5 Power Control sa savetnikom za primenu preko aplikacije, pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control, Vario Power raspršnom cevi i Kärcher Plug 'n' Clean sistemom.
Za veću kontrolu i bolje rukovanje – preko aplikacije Kärcher Home & Garden korisnik ima pomoć u raznim situacijama čišćenja i tokom čišćenja različitih predmeta. Savetnik za primenu opisuje optimalni nivo pritiska za izabrani predmet koji se čisti. Pritisak se može ručno podesiti okretanjem Vario Power cevi za raspršivanje. Aplikacija sadrži i druge korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Podaci o ostaloj opremi: Pištolj za raspršivanje G 160 Q Power Control, skidač nečistoća, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za brzu i čistu zamenu deterdženta, izuzetno kvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladište koje štedi prostor, Quick Connect sistem za brzo povezivanje i skidanje visokopritisnog creva sa uređaja i pištolja za raspršivanje bez muke, kao i parking poziciju kako bi oprema uvek bila lako dostupna.
Obeležja i prednosti
Aplikacija za dom i baštuAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenjeInovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje. Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača. Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Teleskopska drška od kvalitetnog aluminijuma
- Može se prilagoditi ljudima različitih visina.
- Visina teleskopske drške se može podesiti izvlačenjem.
- Potpuno izvlačiva drška štedi prostor pri odlaganju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Protok (l/h)
|max. 500
|Učinak po površini (m²/h)
|40
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Usisavanje vode
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
- Spoljne stepenice
- Srednje veliki i karavan automobili
- Bašta i kameni zidovi
- Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
