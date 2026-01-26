Kompresorski čistač K 5 Classic

K 5 Classic perač pod pritiskom uključuje inovativno skladištenje creva, lak je za transport i skladištenje, što ga čini idealnim za redovnu upotrebu kod umerene prljavštine.

K 5 Classic kombinuje maksimalnu udobnost sa punom snagom. Zahvaljujući svom inovativnom konceptu skladištenja creva, crevo visokog pritiska može se lako i bezbedno namotati oko prednjeg poklopca nakon upotrebe. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, ceo uređaj je lak za transport i može se čuvati bilo gde – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka podesiva po visini obezbeđuje još veću udobnost tokom rada. Takođe je opremljen visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska dužine 8 m, Vario Power prskalicom (VPS), mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu. K 5 Classic perač pod pritiskom, sa svojim univerzalnim motorom i radnom površinom od 40 m²/h, idealno je prilagođen redovnoj upotrebi kod umerenih zaprljanja.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 5 Classic: Skladištenje creva na prednjem poklopcu
Skladištenje creva na prednjem poklopcu
Crevo se može zgodno okačiti na prednji poklopac.
Kompresorski čistač K 5 Classic: Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
Kompresorski čistač K 5 Classic: Korišćenje sredstva za čišćenje
Korišćenje sredstva za čišćenje
Usisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređaju
  • Praktično i prostorno štedljivo odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok (l/h) max. 500
Učinak po površini (m²/h) 40
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina sa ambalažom (kg) 8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Materijal pumpe: Aluminijum
  • Integrisani vodeni filter
  • Usisavanje vode
Kompresorski čistač K 5 Classic
Kompresorski čistač K 5 Classic
Kompresorski čistač K 5 Classic
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Mali automobili
  • Spoljne stepenice
  • Srednje veliki i karavan automobili
  • Bašta i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.