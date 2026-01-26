Kompresorski čistač K 5 Classic
K 5 Classic perač pod pritiskom uključuje inovativno skladištenje creva, lak je za transport i skladištenje, što ga čini idealnim za redovnu upotrebu kod umerene prljavštine.
K 5 Classic kombinuje maksimalnu udobnost sa punom snagom. Zahvaljujući svom inovativnom konceptu skladištenja creva, crevo visokog pritiska može se lako i bezbedno namotati oko prednjeg poklopca nakon upotrebe. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, ceo uređaj je lak za transport i može se čuvati bilo gde – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka podesiva po visini obezbeđuje još veću udobnost tokom rada. Takođe je opremljen visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska dužine 8 m, Vario Power prskalicom (VPS), mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu. K 5 Classic perač pod pritiskom, sa svojim univerzalnim motorom i radnom površinom od 40 m²/h, idealno je prilagođen redovnoj upotrebi kod umerenih zaprljanja.
Obeležja i prednosti
Skladištenje creva na prednjem poklopcuCrevo se može zgodno okačiti na prednji poklopac.
Teleskopska drškaAluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
Korišćenje sredstva za čišćenjeUsisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređaju
- Praktično i prostorno štedljivo odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Protok (l/h)
|max. 500
|Učinak po površini (m²/h)
|40
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Materijal pumpe: Aluminijum
- Integrisani vodeni filter
- Usisavanje vode
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
- Spoljne stepenice
- Srednje veliki i karavan automobili
- Bašta i kameni zidovi
- Fasada
