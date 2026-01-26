K 5 Classic kombinuje maksimalnu udobnost sa punom snagom. Zahvaljujući svom inovativnom konceptu skladištenja creva, crevo visokog pritiska može se lako i bezbedno namotati oko prednjeg poklopca nakon upotrebe. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, ceo uređaj je lak za transport i može se čuvati bilo gde – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka podesiva po visini obezbeđuje još veću udobnost tokom rada. Takođe je opremljen visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska dužine 8 m, Vario Power prskalicom (VPS), mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu. K 5 Classic perač pod pritiskom, sa svojim univerzalnim motorom i radnom površinom od 40 m²/h, idealno je prilagođen redovnoj upotrebi kod umerenih zaprljanja.