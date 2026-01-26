K 4 WCM impresionira snažnim motorom sa vodenim hlađenjem, koji karakteriše dug vek trajanja. Perač pod visokim pritiskom sa crevom visokog pritiska dužine 6 metara je napravljen za povremenu upotrebu i umerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power mlaznici (VPS) i rotirajućoj mlaznici, terase, baštenski nameštaj i vozila mogu se čistiti po potrebi. Pritisak vode se može precizno podesiti prema određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS-a. Štaviše, rotirajuća mlaznica obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor se može čuvati direktno na uređaju. Ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.