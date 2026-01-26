Kompresorski čistač K 4 WCM
Snažno čišćenje: K 4 WCM sa motorom sa vodenim hlađenjem je savršen za umerenu prljavštinu na vozilima, baštenskim ogradama ili biciklima.
K 4 WCM impresionira snažnim motorom sa vodenim hlađenjem, koji karakteriše dug vek trajanja. Perač pod visokim pritiskom sa crevom visokog pritiska dužine 6 metara je napravljen za povremenu upotrebu i umerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power mlaznici (VPS) i rotirajućoj mlaznici, terase, baštenski nameštaj i vozila mogu se čistiti po potrebi. Pritisak vode se može precizno podesiti prema određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS-a. Štaviše, rotirajuća mlaznica obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor se može čuvati direktno na uređaju. Ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.
Obeležja i prednosti
Izuzetne performanseMotor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Integrisano crevo za usisavanje deterdžentaPraktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeCrevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Sistem za brzo povezivanje
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Protok (l/h)
|max. 420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|14,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 6 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
- Spoljne stepenice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Srednje veliki i karavan automobili
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
