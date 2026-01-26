Kompresorski čistač K 4 WCM

Snažno čišćenje: K 4 WCM sa motorom sa vodenim hlađenjem je savršen za umerenu prljavštinu na vozilima, baštenskim ogradama ili biciklima.

K 4 WCM impresionira snažnim motorom sa vodenim hlađenjem, koji karakteriše dug vek trajanja. Perač pod visokim pritiskom sa crevom visokog pritiska dužine 6 metara je napravljen za povremenu upotrebu i umerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power mlaznici (VPS) i rotirajućoj mlaznici, terase, baštenski nameštaj i vozila mogu se čistiti po potrebi. Pritisak vode se može precizno podesiti prema određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS-a. Štaviše, rotirajuća mlaznica obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor se može čuvati direktno na uređaju. Ugrađeni filter za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 4 WCM: Izuzetne performanse
Izuzetne performanse
Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Kompresorski čistač K 4 WCM: Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Kompresorski čistač K 4 WCM: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Sistem za brzo povezivanje
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Protok (l/h) max. 420
Učinak po površini (m²/h) 30
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina sa ambalažom (kg) 14,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 6 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K 4 WCM
Videos
Područja primene
  • Spoljne stepenice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Srednje veliki i karavan automobili
  • Motocikli i skuteri
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

