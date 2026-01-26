Jednostavno povežite kompresorski perač K 7 Smart Control Flex sa aplikacijom Kärcher Home & Garden na svom pametnom telefonu preko Bluetooth-a – čišćenje postaje još lakše i efikasnije. To je zato što konsultant za primenu u aplikaciji daje praktične savete i trikove za mnoge situacije čišćenja i zadatke čišćenja. Aplikacija takođe nudi mnoge druge korisne funkcije kao što su uputstva za sklapanje, uputstva za održavanje i negu, kao i Kärcher servisni portal. Uređaj ima režim pojačanja za dodatnu snagu, što znači da čak ni tvrdoglava prljavština nije problem. Nivoi pritiska se mogu podesiti na G 180 K Smart Control pištolju sa LCD ekranom ili preneti na pištolj uz pomoć konsultanta za primenu preko aplikacije – tako da ništa ne može poći po zlu prilikom čišćenja. Ostali detalji opreme uključuju 3-u-1 Multi Jet mlaznicu za širok spektar primena bez promene mlaznice, PremiumFlex crevo pod visokim pritiskom, Plug 'n' Clean sistem deterdženta za laku promenu deterdženta, visokokvalitetnu aluminijumsku teleskopsku ručku za jednostavan transport i skladištenje, kao i pristupnu poziciju za parkiranje za spremanje.