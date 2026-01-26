Kompresorski čistač K2 Power Control Home

Sa podrškom savetnika za primenu u vidu aplikacije: kompresorski čistač Kärcher K 2 Power Control za čišćenje predmeta kao što su bicikli, baštenski pribor ili baštenski nameštaj, uključujući komplet Home.

Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvara svakog korisnika u stručnjaka za čišćenje - i omogućava još temeljnije rezultate čišćenja pomoću kompresorskog čistača Kärcher K 2 Premium Power Control. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. K 2 Power Control Home uz komplet Home, sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“ garantuje čišćenje velikih površina bez prskanja. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i dvema mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako nanošenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K2 Power Control Home: Aplikacija za dom i baštu
Aplikacija za dom i baštu
Aplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Kompresorski čistač K2 Power Control Home: Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Lako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Kompresorski čistač K2 Power Control Home: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Integrisano usisno crevo
  • Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
  • Može se koristiti sa lakoćom. Usisno crevo za korišćenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Protok (l/h) max. 360
Učinak po površini (m²/h) 20
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4
Težina sa ambalažom (kg) 6,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 1, sredstvo za čišćenje Patio & Deck, 0,5 l
  • Visokopritisni pištolj: G 135 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 5 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
