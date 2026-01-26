Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvara svakog korisnika u stručnjaka za čišćenje - i omogućava još temeljnije rezultate čišćenja pomoću kompresorskog čistača Kärcher K 2 Premium Power Control. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. K 2 Power Control Home uz komplet Home, sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“ garantuje čišćenje velikih površina bez prskanja. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i dvema mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako nanošenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.