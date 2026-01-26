Kompresorski čistač K2 Power Control Home
Sa podrškom savetnika za primenu u vidu aplikacije: kompresorski čistač Kärcher K 2 Power Control za čišćenje predmeta kao što su bicikli, baštenski pribor ili baštenski nameštaj, uključujući komplet Home.
Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvara svakog korisnika u stručnjaka za čišćenje - i omogućava još temeljnije rezultate čišćenja pomoću kompresorskog čistača Kärcher K 2 Premium Power Control. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. K 2 Power Control Home uz komplet Home, sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“ garantuje čišćenje velikih površina bez prskanja. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i dvema mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako nanošenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.
Obeležja i prednosti
Aplikacija za dom i baštuAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick ConnectLako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Integrisano usisno crevo
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
- Može se koristiti sa lakoćom. Usisno crevo za korišćenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Protok (l/h)
|max. 360
|Učinak po površini (m²/h)
|20
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 1, sredstvo za čišćenje Patio & Deck, 0,5 l
- Visokopritisni pištolj: G 135 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 5 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
