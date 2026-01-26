Kompresorski čistač K 2 Classic

K 2 Classic perač pod pritiskom za povremenu upotrebu i laku prljavštinu. Performanse površine 20 m²/h, pritisak maks. 110 bara, a protok vode do 360 l/h.

K 2 Classic je idealan za povremenu upotrebu i laku prljavštinu. Kompaktan, lagan i lako prenosiv uređaj čisti bicikle, baštenski alat, baštenski nameštaj i još mnogo toga do savršenstva. Kada je zadatak čišćenja završen, uređaj se može čuvati bez zauzimanja mnogo prostora. Standardna oprema K 2 Classic uključuje pištolj za prskanje, crevo od 3 m, mlaznicu sa ravnim mlazom i filter za vodu za zaštitu pumpe od ulaska čestica prljavštine. Tehnički podaci: performanse površine 20 m²/h, pritisak do 110 bara, protok vode do 360 l/h, napon 1400 V.

Obeležja i prednosti
Praktično i prostorno štedljivo odlaganje.
Uz pomoć raznovrsnog pribora jednostavnije ćete savladati mnogobrojne zadatke čišćenja. Različite namene moguće je proširiti i zaokružiti dodatnim priborom.
Apsolutno bez održavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar) max. 110
Protok (l/h) max. 360
Učinak po površini (m²/h) 20
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina sa ambalažom (kg) 4,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 393 x 171 x 243

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q
  • 1-struka mlazna cev
  • Visokopritisno crevo: 3 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
