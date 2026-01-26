Kompresorski čistač K 2 Classic
K 2 Classic perač pod pritiskom za povremenu upotrebu i laku prljavštinu. Performanse površine 20 m²/h, pritisak maks. 110 bara, a protok vode do 360 l/h.
K 2 Classic je idealan za povremenu upotrebu i laku prljavštinu. Kompaktan, lagan i lako prenosiv uređaj čisti bicikle, baštenski alat, baštenski nameštaj i još mnogo toga do savršenstva. Kada je zadatak čišćenja završen, uređaj se može čuvati bez zauzimanja mnogo prostora. Standardna oprema K 2 Classic uključuje pištolj za prskanje, crevo od 3 m, mlaznicu sa ravnim mlazom i filter za vodu za zaštitu pumpe od ulaska čestica prljavštine. Tehnički podaci: performanse površine 20 m²/h, pritisak do 110 bara, protok vode do 360 l/h, napon 1400 V.
Obeležja i prednosti
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređajuPraktično i prostorno štedljivo odlaganje.
Savršeno usklađen priborUz pomoć raznovrsnog pribora jednostavnije ćete savladati mnogobrojne zadatke čišćenja. Različite namene moguće je proširiti i zaokružiti dodatnim priborom.
Troklipna aksijalna pumpaApsolutno bez održavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar)
|max. 110
|Protok (l/h)
|max. 360
|Učinak po površini (m²/h)
|20
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|393 x 171 x 243
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- 1-struka mlazna cev
- Visokopritisno crevo: 3 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.