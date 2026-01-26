K 2 Classic je idealan za povremenu upotrebu i laku prljavštinu. Kompaktan, lagan i lako prenosiv uređaj čisti bicikle, baštenski alat, baštenski nameštaj i još mnogo toga do savršenstva. Kada je zadatak čišćenja završen, uređaj se može čuvati bez zauzimanja mnogo prostora. Standardna oprema K 2 Classic uključuje pištolj za prskanje, crevo od 3 m, mlaznicu sa ravnim mlazom i filter za vodu za zaštitu pumpe od ulaska čestica prljavštine. Tehnički podaci: performanse površine 20 m²/h, pritisak do 110 bara, protok vode do 360 l/h, napon 1400 V.