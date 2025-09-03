Kompresorski čistač K 4 Power Control Home
Dobija optimalnu podršku preko aplikacije Kärcher Home & Garden, uklj. savetnika za primenu: Kompresorski čistač K 4 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control i kompletom Home.
Uz kompresorski čistač K 4 Power Control svaka površina se pod odgovarajućim pritiskom čisti neverovatno lako. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden vrlo je lako pronaći odgovarajući pritisak. Savetnik za primenu integrisan u aplikaciji pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete u vezi sa poslovima čišćenja i vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Osim savetnika za primenu aplikacija sadrži druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Nakon podešavanja odgovarajućeg pritiska on se lako može menjati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. K 4 Power Control oduševljava i sistemom za sredstvo za čišćenje Kärcher Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopskom drškom za lakši transport, kao i mestom za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 5 i 1 l sredstva za čišćenje kamena.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenjeInovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje. Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača. Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Teleskopska ručka podesiva po visini
- Za komfornu radnu visinu.
- Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Protok (l/h)
|max. 420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 5, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
Pribor
Sredstva za čišćenje
