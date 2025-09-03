Kompresorski čistač K 4 Power Control Home

Dobija optimalnu podršku preko aplikacije Kärcher Home & Garden, uklj. savetnika za primenu: Kompresorski čistač K 4 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control i kompletom Home.

Uz kompresorski čistač K 4 Power Control svaka površina se pod odgovarajućim pritiskom čisti neverovatno lako. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden vrlo je lako pronaći odgovarajući pritisak. Savetnik za primenu integrisan u aplikaciji pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete u vezi sa poslovima čišćenja i vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Osim savetnika za primenu aplikacija sadrži druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Nakon podešavanja odgovarajućeg pritiska on se lako može menjati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. K 4 Power Control oduševljava i sistemom za sredstvo za čišćenje Kärcher Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopskom drškom za lakši transport, kao i mestom za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 5 i 1 l sredstva za čišćenje kamena.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 4 Power Control Home: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K 4 Power Control Home: Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Kompresorski čistač K 4 Power Control Home: Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje. Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača. Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Teleskopska ručka podesiva po visini
  • Za komfornu radnu visinu.
  • Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Protok (l/h) max. 420
Učinak po površini (m²/h) 30
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina sa ambalažom (kg) 17,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 5, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
  • Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
