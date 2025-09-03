Uz kompresorski čistač K 4 Power Control svaka površina se pod odgovarajućim pritiskom čisti neverovatno lako. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden vrlo je lako pronaći odgovarajući pritisak. Savetnik za primenu integrisan u aplikaciji pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete u vezi sa poslovima čišćenja i vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Osim savetnika za primenu aplikacija sadrži druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Nakon podešavanja odgovarajućeg pritiska on se lako može menjati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. K 4 Power Control oduševljava i sistemom za sredstvo za čišćenje Kärcher Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopskom drškom za lakši transport, kao i mestom za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 5 i 1 l sredstva za čišćenje kamena.