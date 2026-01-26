Kompresorski čistač K 2 Universal Edition
Kompresorski čistač K2 Universal Edition pouzdano uklanja lake prljavštine oko kuće prilikom povremene primene.
Kompresorski čistač K 2 Universal Edition sa brusilicama za prljavštinu za tili čas čisti stepenice od mahovine, obrasle zidove od korova i prljave baštenske alate do blistavog sjaja. Kompaktan uređaj je izuzetno pogodan za sve potrebne zadatke čišćenja oko kuće i u dvorištu. Sa rotirajućim mlazom priložene brusilice za prljavštinu mogu se ukloniti i tvrdokorne prljavštine. Mala težina i ugrađena praktična ručka za nošenje služe za udoban transport K 2 Universal Edition do mesta korišćenja. Za dodatni komfor brine se Quick Connect sistem tako da se crevo za visoke pritiske, dužine 3 metra, preko brze spojnice jednostavno priključuje i odvaja sa uređaja i pištolja. Sav isporučeni pribor može se lako skladištiti na K 2 Universal Edition. Za to se brinu dobro osmišljeni držači na uređaju. Tako je priključni kabl uredno pospremljen u integrisanoj torbici za kabl.
Obeležja i prednosti
Integrisana torba za kabloveStrujni kabl se može odložiti uredno i na malom prostoru.
Komforno čuvanje priboraCrevo za visoke pritiske, čelična cev i pištolj mogu se udobno čuvati na uređaju.
Sistem za brzo povezivanjeZa lako i brzo postavljanje i vađenje creva visokog pritiska iz uređaja i pištolja.
Kompaktne dimenzije i mala težina
- Uređaj se može jednostavno nositi i transportovati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pritisak (bar/MPa)
|110 / 11
|Protok (l/h)
|max. 360
|Učinak po površini (m²/h)
|20
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 3 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
