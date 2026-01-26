Kompresorski čistač K 2 Universal Edition sa brusilicama za prljavštinu za tili čas čisti stepenice od mahovine, obrasle zidove od korova i prljave baštenske alate do blistavog sjaja. Kompaktan uređaj je izuzetno pogodan za sve potrebne zadatke čišćenja oko kuće i u dvorištu. Sa rotirajućim mlazom priložene brusilice za prljavštinu mogu se ukloniti i tvrdokorne prljavštine. Mala težina i ugrađena praktična ručka za nošenje služe za udoban transport K 2 Universal Edition do mesta korišćenja. Za dodatni komfor brine se Quick Connect sistem tako da se crevo za visoke pritiske, dužine 3 metra, preko brze spojnice jednostavno priključuje i odvaja sa uređaja i pištolja. Sav isporučeni pribor može se lako skladištiti na K 2 Universal Edition. Za to se brinu dobro osmišljeni držači na uređaju. Tako je priključni kabl uredno pospremljen u integrisanoj torbici za kabl.