Kompresorski čistač K2 Universal Edition pouzdano uklanja lake prljavštine oko kuće prilikom povremene primene.

Kompresorski čistač K 2 Universal Edition sa brusilicama za prljavštinu za tili čas čisti stepenice od mahovine, obrasle zidove od korova i prljave baštenske alate do blistavog sjaja. Kompaktan uređaj je izuzetno pogodan za sve potrebne zadatke čišćenja oko kuće i u dvorištu. Sa rotirajućim mlazom priložene brusilice za prljavštinu mogu se ukloniti i tvrdokorne prljavštine. Mala težina i ugrađena praktična ručka za nošenje služe za udoban transport K 2 Universal Edition do mesta korišćenja. Za dodatni komfor brine se Quick Connect sistem tako da se crevo za visoke pritiske, dužine 3 metra, preko brze spojnice jednostavno priključuje i odvaja sa uređaja i pištolja. Sav isporučeni pribor može se lako skladištiti na K 2 Universal Edition. Za to se brinu dobro osmišljeni držači na uređaju. Tako je priključni kabl uredno pospremljen u integrisanoj torbici za kabl.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 2 Universal Edition: Integrisana torba za kablove
Integrisana torba za kablove
Strujni kabl se može odložiti uredno i na malom prostoru.
Kompresorski čistač K 2 Universal Edition: Komforno čuvanje pribora
Komforno čuvanje pribora
Crevo za visoke pritiske, čelična cev i pištolj mogu se udobno čuvati na uređaju.
Kompresorski čistač K 2 Universal Edition: Sistem za brzo povezivanje
Sistem za brzo povezivanje
Za lako i brzo postavljanje i vađenje creva visokog pritiska iz uređaja i pištolja.
Kompaktne dimenzije i mala težina
  • Uređaj se može jednostavno nositi i transportovati.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pritisak (bar/MPa) 110 / 11
Protok (l/h) max. 360
Učinak po površini (m²/h) 20
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,8
Težina sa ambalažom (kg) 4,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 3 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
