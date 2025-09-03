Kompresorski čistač K4 Power Control

Dobija optimalnu podršku preko aplikacije Kärcher Home & Garden, uklj. savetnika za primenu: Kompresorski čistač K 4 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control i mlaznim cevima.

Uz kompresorski čistač K 4 Power Control svaka površina se pod odgovarajućim pritiskom čisti neverovatno lako. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden vrlo je lako pronaći odgovarajući pritisak. Savetnik za primenu integrisan u aplikaciji pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete u vezi sa poslovima čišćenja i vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Osim savetnika za primenu aplikacija sadrži druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Nakon podešavanja odgovarajućeg pritiska on se lako može menjati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. K 4 Power Control oduševljava i sistemom za sredstvo za čišćenje Kärcher Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopskom drškom za lakši transport, kao i mestom za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.

Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Protok (l/h) max. 420
Učinak po površini (m²/h) 30
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina sa ambalažom (kg) 14,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K4 Power Control
Kompresorski čistač K4 Power Control
Kompresorski čistač K4 Power Control
Kompresorski čistač K4 Power Control
Kompresorski čistač K4 Power Control
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.