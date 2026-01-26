Kompresorski čistač K 5 Power Control Flex
Za veću kontrolu: K 5 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom, G 160 K Power Control visokopritisnim pištoljem za jaku prljavštinu u dvorištu, na baštenskom nameštaju i automobilima.
Sa peračem pod pritiskom K 5 Power Control Flex, svaka površina se može očistiti pod pravim pritiskom. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju Kärcher Home & Garden pomaže korisniku da pronađe pravi pritisak pružajući praktične savete o svakoj situaciji čišćenja i zadatku čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem cevi za prskanje ili proveriti na G 160 K Power Control pištolju. Mašina za pranje pod pritiskom takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom deterdženta za laku zamenu deterdženta, PremiumFlex crevom visokog pritiska za dodatnu pogodnost, visokokvalitetnom aluminijumskom teleskopskom ručkom za lak transport, Quick Connect sistemom za uštedu vremena i napora pritiskom na crevo visokog pritiska i izvlačenjem iz uređaja, kao i pristupom visokopritisnom pištolju, kao i poziciji za parkiranje u svakom trenutku.
Obeležja i prednosti
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja. Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Aplikacija za dom i baštuAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Brzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Izuzetne performanse
- Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Protok (l/h)
|max. 500
|Učinak po površini (m²/h)
|40
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|12,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|15,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Usisavanje vode
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
- Spoljne stepenice
- Srednje veliki i karavan automobili
- Bašta i kameni zidovi
- Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
