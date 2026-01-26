Kompresorski čistač K 7 Smart Control Flex Home
Za više snage: K 7 Smart Control Flex Home sa PremiumFlex crevom, G 180 K Smart Control visokopritisnim pištoljem, pogodan za tvrdoglavu prljavštinu. Uključuje Home set dodataka.
Jednostavno povežite kompresorski perač K 7 Smart Control Flex Home sa aplikacijom Kärcher Home & Garden na svom pametnom telefonu preko Bluetooth-a – čišćenje postaje još lakše i efikasnije. To je zato što konsultant za primenu u aplikaciji daje praktične savete i trikove za mnoge situacije čišćenja i zadatke čišćenja. Aplikacija takođe nudi mnoge druge korisne funkcije kao što su uputstva za sklapanje, uputstva za održavanje i negu, kao i Kärcher servisni portal. Uređaj ima režim pojačanja za dodatnu snagu, što znači da čak ni tvrdoglava prljavština nije problem. Nivoi pritiska se mogu podesiti na G 180 K Smart Control visokopritisnom pištolju sa LCD ekranom ili preneti na pištolj preko aplikacije – tako da ništa ne može poći po zlu prilikom čišćenja. Kućni komplet uključuje T 7 sredstvo za čišćenje površina i 1l 3-u-1 sredstva za čišćenje kamena. Ostali detalji opreme uključuju 3-u-1 Multi Jet mlaznicu za širok spektar primena bez promene mlaznice, PremiumFlex crevo pod visokim pritiskom, Plug 'n' Clean sistem deterdženta za laku promenu deterdženta, aluminijumsku teleskopsku ručku za jednostavan transport, kao i poziciju za parkiranje za lako dostupne dodatke.
Obeležja i prednosti
Visokopritisni pištolj Smart Control sa režimom za pojačavanje i 3-u-1 Multi Jet mlaznicomVisokopritisni pištolj sa LCD ekranom i dugmadima za regulaciju pritiska ili doziranje sredstva za čišćenje. Uključuje režim pojačanja za dodatnu snagu za borbu protiv tvrdokorne prljavštine. Rotirajuća mlazna cev 3 u 1 Multi Jet sadrži tri različite mlaznice koje se lako menjaju. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja. Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Povezivanje sa aplikacijom Home & Garden preko Bluetooth konekcijeAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Aplikacija preko Bluetooth konekcije prenosi optimalnu vrednost pritiska do kompresorskog čistača.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Brzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|25,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 u 1
- Visokopritisno crevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Bluetooth konekcija
- rukovanje preko aplikacije
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
Područja primene
- Terasa
- Ograde
- Bašta i kameni zidovi
- Prostorije oko kuće i bašte
- Automobili
- Mobilne kućice
- Bicikli
- Motocikli i skuteri
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
