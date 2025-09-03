Jednostavno povežite K 7 Smart Control sa aplikacijom Kärcher Home & Garden na pametnom telefonu preko Bluetooth veze – i čišćenje postaje mnogo lakše i efikasnije. Savetnik za primenu iz aplikacije pruža praktične savete i trikove za razne poslove čišćenja i vrste predmeta. Aplikacija sadrži korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: režim pojačanja za dodatnu snagu - ni najupornije nečistoće nisu problem. Podešavanje nivoa pritiska može se izvršiti na pištolju za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom ili se poslati pištolju za raspršivanje pomoću savetnika za primenu preko aplikacije – tako tokom čišćenja ništa ne može da pođe naopako. Ostala oprema obuhvata mlaznu cev 3 u 1 Multi Jet za različite primene bez menjanja cevi, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, visokokvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladištenje, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.