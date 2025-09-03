Kompresorski čistač K7 Smart Control

Sa savetnikom za primenu u aplikaciji Home & Garden za savršeno čišćenje: kompresorski čistač K 7 Smart Control ima funkciju pojačanja snage. Može se povezati sa pametnim telefonom preko Bluetootha.

Jednostavno povežite K 7 Smart Control sa aplikacijom Kärcher Home & Garden na pametnom telefonu preko Bluetooth veze – i čišćenje postaje mnogo lakše i efikasnije. Savetnik za primenu iz aplikacije pruža praktične savete i trikove za razne poslove čišćenja i vrste predmeta. Aplikacija sadrži korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: režim pojačanja za dodatnu snagu - ni najupornije nečistoće nisu problem. Podešavanje nivoa pritiska može se izvršiti na pištolju za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom ili se poslati pištolju za raspršivanje pomoću savetnika za primenu preko aplikacije – tako tokom čišćenja ništa ne može da pođe naopako. Ostala oprema obuhvata mlaznu cev 3 u 1 Multi Jet za različite primene bez menjanja cevi, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, visokokvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport i skladištenje, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.

Obeležja i prednosti
Povezivanje sa aplikacijom Home & Garden preko Bluetooth konekcije
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje.
  • Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.
  • Aplikacija preko Bluetooth konekcije prenosi optimalnu vrednost pritiska do kompresorskog čistača.
Režim pojačanja snage u vašoj borbi protiv prljavštine
  • Uz dodatnu snagu režim pojačanja povećava efikasnost čišćenja i štedi vreme.
  • Omogućava moćno čišćenje upornih nečistoća bez tragova.
Pištolj za raspršivanje Smart Control i mlazna cev 3 u 1 Multi Jet
  • Pištolj za raspršivanje sa LCD ekranom i tasterima za pritisak ili doziranje sredstva za čišćenje.
  • Rotirajuća mlazna cev 3 u 1 Multi Jet sadrži tri različite mlaznice koje se lako menjaju.
  • Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
  • Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
  • Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
  • Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok (l/h) max. 600
Učinak po površini (m²/h) 60
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 17,4
Težina sa ambalažom (kg) 21,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 458 x 330 x 666

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q Smart Control
  • Multi Jet 3 u 1
  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
  • Bluetooth konekcija
  • rukovanje preko aplikacije
  • pametne usluge/funkcije u aplikaciji
Kompresorski čistač K7 Smart Control
Kompresorski čistač K7 Smart Control
Kompresorski čistač K7 Smart Control
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.