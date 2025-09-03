Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. G 7.180 to omogućava. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, kompresorski čistači su nezavisni od napajanja električnom energijom. Novom mlaznom cevi rezultat čišćenja se podiže na još viši nivo. Zbog stabilnog okvira i velikih točkova, serija G 7.180 je takođe pogodna za primenu na zahtevnom terenu. Optimizovane funkcije i novi pribor predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnju G seriju. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još mnogo toga.