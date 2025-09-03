Kompresorski čistač G 7.180

Kompresorski čistač G 7.180 na benzinski pogon omogućava samostalan rad nezavisno od električne mreže, daleko od bilo kakve utičnice. I impresionira odličnim kapacitetom.

Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. G 7.180 to omogućava. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, kompresorski čistači su nezavisni od napajanja električnom energijom. Novom mlaznom cevi rezultat čišćenja se podiže na još viši nivo. Zbog stabilnog okvira i velikih točkova, serija G 7.180 je takođe pogodna za primenu na zahtevnom terenu. Optimizovane funkcije i novi pribor predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnju G seriju. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još mnogo toga.

Obeležja i prednosti
Sklopivi okvir
Sklopivi okvir
Sa sklopivim okvirom, G 7.180 se lako i praktično skladišti.
Novi pribor
Novi pribor
Unapređeni i potpuno novi pribor služi za još intenzivnije i udobnije čišćenje.
Odvojivi rezervoar za sredstvo za čišćenje
Odvojivi rezervoar za sredstvo za čišćenje
Sredstvo za čišćenje može se lako sipati sredstvo za čišćenje u odvojivi rezervoar za sredstvo za čišćenje. Rezervoar se može lako očistiti.
Ekstra veliki točkovi
  • Zahvaljujući ekstra velikim točkovima moguća je primena na zahtevnom terenu.
Automatski čok
  • Automatski čok za jednostavno pokretanje čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Protok (l/h) 590
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Snaga (hp) max. 4,7
Vrsta pogona Benzin
Radna zapremina (cm³) 160
Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 36,5
Težina bez pribora (kg) 29,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 570 x 500 x 920

Scope of supply

  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
Kompresorski čistač G 7.180
Kompresorski čistač G 7.180
Područja primene
  • Za čišćenje vozila srednje klase i karavana.
  • Čamci
  • Mobilne kuće
Pribor
Sredstva za čišćenje
