Kompresorski čistač G 7.180
Kompresorski čistač G 7.180 na benzinski pogon omogućava samostalan rad nezavisno od električne mreže, daleko od bilo kakve utičnice. I impresionira odličnim kapacitetom.
Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. G 7.180 to omogućava. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, kompresorski čistači su nezavisni od napajanja električnom energijom. Novom mlaznom cevi rezultat čišćenja se podiže na još viši nivo. Zbog stabilnog okvira i velikih točkova, serija G 7.180 je takođe pogodna za primenu na zahtevnom terenu. Optimizovane funkcije i novi pribor predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnju G seriju. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još mnogo toga.
Obeležja i prednosti
Sklopivi okvirSa sklopivim okvirom, G 7.180 se lako i praktično skladišti.
Novi priborUnapređeni i potpuno novi pribor služi za još intenzivnije i udobnije čišćenje.
Odvojivi rezervoar za sredstvo za čišćenjeSredstvo za čišćenje može se lako sipati sredstvo za čišćenje u odvojivi rezervoar za sredstvo za čišćenje. Rezervoar se može lako očistiti.
Ekstra veliki točkovi
- Zahvaljujući ekstra velikim točkovima moguća je primena na zahtevnom terenu.
Automatski čok
- Automatski čok za jednostavno pokretanje čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Protok (l/h)
|590
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Snaga (hp)
|max. 4,7
|Vrsta pogona
|Benzin
|Radna zapremina (cm³)
|160
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa ambalažom (kg)
|36,5
|Težina bez pribora (kg)
|29,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|570 x 500 x 920
Scope of supply
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
Područja primene
- Za čišćenje vozila srednje klase i karavana.
- Čamci
- Mobilne kuće
Pribor
Sredstva za čišćenje
