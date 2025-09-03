Kompresorski čistač K 3 Power Control
Kompresorski čistač K 3 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 120 Q Power Control i mlaznim cevima. Sa savetnikom za primenu preko aplikacije, koji pruža praktične savete za još efikasnije rezultate čišćenja.
Zahvaljujući praktičnom savetniku za primenu u aplikaciji Home & Garden, koji podržava kompresorski čistač K 3 Power Control, Kärcher pruža još bolje rezultate čišćenja – i korisnika pretvara u pravog stručnjaka za čišćenje. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za dati slučaj primene može se podešavati direktno na mlaznoj cevi i proveravati na ekranu pištolja za raspršivanje G 120 Q Power Control – za maksimalnu kontrolu i savršen pritisak za svaku vrstu površine. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim pranja sredstvom za čišćenje može se obaviti bez zamene mlazne cevi. Sredstvo za čišćenje se iz integrisanog rezervoara može brzo, jednostavno i udobno nanositi. Kärcher K 3 Power Control krasi produživa teleskopska drška za lak transport i skladištenje, postolje za veću stabilnost, držači pribora i kabla, kao i sistem Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje, zbog čega se uređaj vrlo lako podiže na policu ili ubacuje u prtljažnik.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Čisto rešenje rezervoara
- Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
- Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Protok (l/h)
|max. 380
|Učinak po površini (m²/h)
|25
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 7 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
- Odvojivi rezervoar za deterdžent
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
- Baštenska/terasa/balkonska garnitura
- Površine oko kuće i bašte
- Za čišćenje motocikala i skutera.
Pribor
Sredstva za čišćenje
