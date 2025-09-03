Zahvaljujući praktičnom savetniku za primenu u aplikaciji Home & Garden, koji podržava kompresorski čistač K 3 Power Control, Kärcher pruža još bolje rezultate čišćenja – i korisnika pretvara u pravog stručnjaka za čišćenje. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za dati slučaj primene može se podešavati direktno na mlaznoj cevi i proveravati na ekranu pištolja za raspršivanje G 120 Q Power Control – za maksimalnu kontrolu i savršen pritisak za svaku vrstu površine. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim pranja sredstvom za čišćenje može se obaviti bez zamene mlazne cevi. Sredstvo za čišćenje se iz integrisanog rezervoara može brzo, jednostavno i udobno nanositi. Kärcher K 3 Power Control krasi produživa teleskopska drška za lak transport i skladištenje, postolje za veću stabilnost, držači pribora i kabla, kao i sistem Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje, zbog čega se uređaj vrlo lako podiže na policu ili ubacuje u prtljažnik.