Perač pod pritiskom K 4 Power Control Flex Home neverovatno olakšava čišćenje svake površine uz pravi pritisk. Zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden, pronalaženje pravog pritiska je takođe veoma jednostavno. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savetima za svaku situaciju i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem mlaznice za prskanje ili proveriti na pištolju G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom za deterdžent za jednostavnu promenu deterdženta, PremiumFlex crevom za visok pritisak za dodatnu praktičnost, teleskopskom drškom za lak transport, sistemom Quick Connect za uštedu vremena i truda prilikom postavljanja i vađenja creva za visok pritisak iz uređaja, plus pištoljem i parking položajem kako bi se osigurao lako dostupan pribor u svakom trenutku. Home Kit garantuje čišćenje većih površina oko kuće bez prskanja i dolazi sa sredstvom za čišćenje površina T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena i fasada.