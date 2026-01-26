Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex Home
K 4 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom i G 160 Q Power Control pištoljem je pogodan za umerenu prljavštinu na terasama, baštenskom nameštaju i automobilima. Uključuje Home set.
Perač pod pritiskom K 4 Power Control Flex Home neverovatno olakšava čišćenje svake površine uz pravi pritisk. Zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden, pronalaženje pravog pritiska je takođe veoma jednostavno. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savetima za svaku situaciju i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem mlaznice za prskanje ili proveriti na pištolju G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom za deterdžent za jednostavnu promenu deterdženta, PremiumFlex crevom za visok pritisak za dodatnu praktičnost, teleskopskom drškom za lak transport, sistemom Quick Connect za uštedu vremena i truda prilikom postavljanja i vađenja creva za visok pritisak iz uređaja, plus pištoljem i parking položajem kako bi se osigurao lako dostupan pribor u svakom trenutku. Home Kit garantuje čišćenje većih površina oko kuće bez prskanja i dolazi sa sredstvom za čišćenje površina T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena i fasada.
Obeležja i prednosti
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja. Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Aplikacija za dom i baštuAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Brzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Izuzetne performanse
- Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Protok (l/h)
|max. 420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 5, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
Pribor
Sredstva za čišćenje
