Kompresorski čistač K 5 WCM

Ubedljive performanse: K 5 WCM mašina za pranje pod pritiskom sa snažnim motorom sa vodenim hlađenjem savršena je za borbu protiv prljavštine na stazama, u dvorištu i na vozilima.

Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim i dugotrajnim motorom sa vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu u trenu. Staze, dvorište i vozila mogu se očistiti u trenu. Pritisak se može udobno podesiti na Vario Power mlaznici jednostavnim okretanjem – za posebno efikasno i nežno čišćenje. Ostale vrhunske karakteristike uređaja za čišćenje prljavštine uključuju rotirajuću mlaznicu i filter za vodu koji pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.

Obeležja i prednosti
Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
  • Praktična i jednostavna upotreba deterdženata.
  • Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
  • Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
PremiumFlex crevo visokog pritiska
  • fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Sistem za brzo povezivanje
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok (l/h) max. 500
Učinak po površini (m²/h) 40
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 12,5
Težina sa ambalažom (kg) 15,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: Aluminijum
  • Integrisani vodeni filter
  • Usisavanje vode
Videos
Područja primene
  • Bašta i kameni zidovi
  • Spoljne stepenice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Srednje veliki i karavan automobili
  • Motocikli i skuteri
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

