Kompresorski čistač K 5 WCM
Ubedljive performanse: K 5 WCM mašina za pranje pod pritiskom sa snažnim motorom sa vodenim hlađenjem savršena je za borbu protiv prljavštine na stazama, u dvorištu i na vozilima.
Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim i dugotrajnim motorom sa vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu u trenu. Staze, dvorište i vozila mogu se očistiti u trenu. Pritisak se može udobno podesiti na Vario Power mlaznici jednostavnim okretanjem – za posebno efikasno i nežno čišćenje. Ostale vrhunske karakteristike uređaja za čišćenje prljavštine uključuju rotirajuću mlaznicu i filter za vodu koji pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.
Obeležja i prednosti
Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
- Praktična i jednostavna upotreba deterdženata.
- Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
- Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
PremiumFlex crevo visokog pritiska
- fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
- Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Sistem za brzo povezivanje
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Protok (l/h)
|max. 500
|Učinak po površini (m²/h)
|40
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|12,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|15,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: Aluminijum
- Integrisani vodeni filter
- Usisavanje vode
Videos
Područja primene
- Bašta i kameni zidovi
- Spoljne stepenice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Srednje veliki i karavan automobili
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
