Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim i dugotrajnim motorom sa vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu u trenu. Staze, dvorište i vozila mogu se očistiti u trenu. Pritisak se može udobno podesiti na Vario Power mlaznici jednostavnim okretanjem – za posebno efikasno i nežno čišćenje. Ostale vrhunske karakteristike uređaja za čišćenje prljavštine uključuju rotirajuću mlaznicu i filter za vodu koji pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.