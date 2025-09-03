Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Kompresorski čistač K 4 Premium Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control, mlaznim cevima i motalicom za crevo. Podrška preko savetnika za primenu u aplikaciji Home & Garden.
Uz pomoć kompresorskog čistača K 4 Premium Power Control može se očistiti svaka površina optimalnim pritiskom. Pri izboru pritiska savetnik za primenu integrisan u aplikaciji Kärcher Home & Garden pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete i trikove u vezi sa situacijom i različitim vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Aplikacija ima i druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Za maksimalnu kontrolu nivo pritiska se može podešavati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. Sveukupno rukovanje je veoma jednostavno zahvaljujući praktičnoj motalici za crevo. Ostala oprema uređaja K 4 Premium Power Control obuhvata sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopsku dršku za lakši transport, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Motalica za crevo za udobno rukovanjeCrevo visokog pritiska optimalno je zaštićeno i ne zauzima suviše mesta pri odlaganju. Udoban rad: uvek tačno prilagođena dužina creva koje se lako namotava i odmotava. Nisko težište za bezbedno ostavljanje čak i na nagnutim površinama.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
- Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Protok (l/h)
|max. 420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|12
|Težina sa ambalažom (kg)
|14,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
