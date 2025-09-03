Kompresorski čistač K4 Premium Power Control

Kompresorski čistač K 4 Premium Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 160 Q Power Control, mlaznim cevima i motalicom za crevo. Podrška preko savetnika za primenu u aplikaciji Home & Garden.

Uz pomoć kompresorskog čistača K 4 Premium Power Control može se očistiti svaka površina optimalnim pritiskom. Pri izboru pritiska savetnik za primenu integrisan u aplikaciji Kärcher Home & Garden pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete i trikove u vezi sa situacijom i različitim vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Aplikacija ima i druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Za maksimalnu kontrolu nivo pritiska se može podešavati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. Sveukupno rukovanje je veoma jednostavno zahvaljujući praktičnoj motalici za crevo. Ostala oprema uređaja K 4 Premium Power Control obuhvata sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopsku dršku za lakši transport, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control: Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control: Motalica za crevo za udobno rukovanje
Motalica za crevo za udobno rukovanje
Crevo visokog pritiska optimalno je zaštićeno i ne zauzima suviše mesta pri odlaganju. Udoban rad: uvek tačno prilagođena dužina creva koje se lako namotava i odmotava. Nisko težište za bezbedno ostavljanje čak i na nagnutim površinama.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
  • Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
  • Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
  • Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Protok (l/h) max. 420
Učinak po površini (m²/h) 30
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 12
Težina sa ambalažom (kg) 14,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Kompresorski čistač K4 Premium Power Control
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.