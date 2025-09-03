Uz pomoć kompresorskog čistača K 4 Premium Power Control može se očistiti svaka površina optimalnim pritiskom. Pri izboru pritiska savetnik za primenu integrisan u aplikaciji Kärcher Home & Garden pruža korisniku podršku dajući mu praktične savete i trikove u vezi sa situacijom i različitim vrstama predmeta koji se čisti – za savršene rezultate čišćenja. Aplikacija ima i druge funkcije za pomoć kao što su uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Za maksimalnu kontrolu nivo pritiska se može podešavati okretanjem mlazne cevi i proveravati na pištolju za raspršivanje G 160 Q Power Control. Sveukupno rukovanje je veoma jednostavno zahvaljujući praktičnoj motalici za crevo. Ostala oprema uređaja K 4 Premium Power Control obuhvata sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, teleskopsku dršku za lakši transport, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.