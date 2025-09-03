Kompresorski čistač K3 Power Control Home

Kompresorski čistač K 3 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 120 Q Power Control. Sa savetnikom za primenu preko aplikacije, koji pruža praktične savete za još efikasnije rezultate čišćenja. Uklj. komplet Home.

Zahvaljujući praktičnom savetniku za primenu u aplikaciji Home & Garden, koji podržava kompresorski čistač K 3 Power Control, Kärcher pruža još bolje rezultate čišćenja – i korisnika pretvara u pravog stručnjaka za čišćenje. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za dati slučaj primene može se podešavati direktno na mlaznoj cevi i proveravati na ekranu pištolja za raspršivanje G 120 Q Power Control. Sredstvo za čišćenje se iz integrisanog rezervoara može brzo, jednostavno i udobno nanositi. Kärcher K 3 Power Control oduševljava produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje koja olakšava skladištenje i prenošenje. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K3 Power Control Home: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K3 Power Control Home: Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Kompresorski čistač K3 Power Control Home: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Čisto rešenje rezervoara
  • Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
  • Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
  • Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Protok (l/h) max. 380
Učinak po površini (m²/h) 25
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina sa ambalažom (kg) 7,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 297 x 280 x 677

Scope of supply

  • Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 1, sredstvo za čišćenje Patio & Deck, 0,5 l
  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 7 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
  • Odvojivi rezervoar za deterdžent
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K3 Power Control Home
Kompresorski čistač K3 Power Control Home
Kompresorski čistač K3 Power Control Home
Kompresorski čistač K3 Power Control Home
Područja primene
  • Bicikli
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
  • Baštenska/terasa/balkonska garnitura
  • Površine oko kuće i bašte
  • Za čišćenje motocikala i skutera.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.