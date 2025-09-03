Kompresorski čistač K3 Power Control Home
Kompresorski čistač K 3 Power Control sa pištoljem za raspršivanje G 120 Q Power Control. Sa savetnikom za primenu preko aplikacije, koji pruža praktične savete za još efikasnije rezultate čišćenja. Uklj. komplet Home.
Zahvaljujući praktičnom savetniku za primenu u aplikaciji Home & Garden, koji podržava kompresorski čistač K 3 Power Control, Kärcher pruža još bolje rezultate čišćenja – i korisnika pretvara u pravog stručnjaka za čišćenje. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za dati slučaj primene može se podešavati direktno na mlaznoj cevi i proveravati na ekranu pištolja za raspršivanje G 120 Q Power Control. Sredstvo za čišćenje se iz integrisanog rezervoara može brzo, jednostavno i udobno nanositi. Kärcher K 3 Power Control oduševljava produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje koja olakšava skladištenje i prenošenje. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Čisto rešenje rezervoara
- Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
- Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Protok (l/h)
|max. 380
|Učinak po površini (m²/h)
|25
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 1, sredstvo za čišćenje Patio & Deck, 0,5 l
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 7 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
- Odvojivi rezervoar za deterdžent
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
- Baštenska/terasa/balkonska garnitura
- Površine oko kuće i bašte
- Za čišćenje motocikala i skutera.
Pribor
Sredstva za čišćenje
