Zahvaljujući praktičnom savetniku za primenu u aplikaciji Home & Garden, koji podržava kompresorski čistač K 3 Power Control, Kärcher pruža još bolje rezultate čišćenja – i korisnika pretvara u pravog stručnjaka za čišćenje. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za dati slučaj primene može se podešavati direktno na mlaznoj cevi i proveravati na ekranu pištolja za raspršivanje G 120 Q Power Control. Sredstvo za čišćenje se iz integrisanog rezervoara može brzo, jednostavno i udobno nanositi. Kärcher K 3 Power Control oduševljava produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje koja olakšava skladištenje i prenošenje. Komplet Home garantuje čišćenje velikih površina oko kuće bez prskanja i obuhvata sredstvo za čišćenje površina T 1 i 500 ml sredstva „Patio & Deck“.