Kompresorski čistač K7 Smart Control Home
Sa savetnikom za primenu u aplikaciji Home & Garden: Kompresorski čistač K 7 Smart Control dolazi s režimom pojačanja snage. Može se povezati sa pametnim telefonom preko Bluetootha. Uklj. komplet Home.
Jednostavno povežite K 7 Smart Control sa aplikacijom Kärcher Home & Garden na pametnom telefonu preko Bluetooth veze – i čišćenje postaje mnogo lakše i efikasnije. Savetnik za primenu iz aplikacije pruža praktične savete i trikove za razne poslove čišćenja i vrste predmeta. Aplikacija sadrži korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: režim pojačanja za dodatnu snagu - ni najupornije nečistoće nisu problem. Podešavanje nivoa pritiska može se izvršiti na pištolju za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom ili se poslati pištolju za raspršivanje preko aplikacije - tako tokom čišćenja ništa ne može da pođe naopako. Komplet Home sadrži sredstvo za čišćenje površina T 7 i 1 litar sredstva za čišćenje kamena 3 u 1. Ostala oprema obuhvata mlaznu cev 3 u 1 Multi Jet za različite primene bez menjanja cevi, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean za lako menjanje sredstva, aluminijumsku teleskopsku dršku za lakši transport, kao i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.
Obeležja i prednosti
Povezivanje sa aplikacijom Home & Garden preko Bluetooth konekcije
- Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje.
- Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.
- Aplikacija preko Bluetooth konekcije prenosi optimalnu vrednost pritiska do kompresorskog čistača.
Režim pojačanja snage u vašoj borbi protiv prljavštine
- Uz dodatnu snagu režim pojačanja povećava efikasnost čišćenja i štedi vreme.
- Omogućava moćno čišćenje upornih nečistoća bez tragova.
Pištolj za raspršivanje Smart Control i mlazna cev 3 u 1 Multi Jet
- Pištolj za raspršivanje sa LCD ekranom i tasterima za pritisak ili doziranje sredstva za čišćenje.
- Rotirajuća mlazna cev 3 u 1 Multi Jet sadrži tri različite mlaznice koje se lako menjaju.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Inovativan sistem umetanja za boce sa sredstvom za čišćenje.
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
- Sredstva za čišćenje Kärcher povećavaju efikasnost, štite i neguju površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|25
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|458 x 330 x 666
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 u 1
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Bluetooth konekcija
- rukovanje preko aplikacije
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
