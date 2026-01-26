Uprkos svojim kompaktnim proporcijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu perača pod pritiskom. Osim toga, njegova aluminijumska teleskopska ručka osigurava da se može odložiti radi uštede prostora i izuzetno je prenosiva i fleksibilna. Sa visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska od 6 metara, mlazom za prskanje Vario Power, mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na baštenskom nameštaju, baštenskom alatu, biciklima... Performanse čišćenja su 25 m²/h.