Kompresorski čistač K 3 Classic

K 3 Classic sa teleskopskom ručkom je posebno efikasan na lakšoj prljavštini u dvorištu. Takođe je ultra-kompaktan, lak za transport i lak za odlaganje.

Uprkos svojim kompaktnim proporcijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu perača pod pritiskom. Osim toga, njegova aluminijumska teleskopska ručka osigurava da se može odložiti radi uštede prostora i izuzetno je prenosiva i fleksibilna. Sa visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska od 6 metara, mlazom za prskanje Vario Power, mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na baštenskom nameštaju, baštenskom alatu, biciklima... Performanse čišćenja su 25 m²/h.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 3 Classic: Skladištenje creva na prednjem poklopcu
Skladištenje creva na prednjem poklopcu
Crevo se može zgodno okačiti na prednji poklopac.
Kompresorski čistač K 3 Classic: Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
Kompresorski čistač K 3 Classic: Korišćenje sredstva za čišćenje
Korišćenje sredstva za čišćenje
Usisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređaju
  • Mlazne cevi su uvek spremne za upotrebu, a nakon učinjenog posla sve se odlaže u uređaj, što štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Protok (l/h) 380
Učinak po površini (m²/h) 25
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina sa ambalažom (kg) 5,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 6 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Teleskopska drška
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K 3 Classic
Kompresorski čistač K 3 Classic
Kompresorski čistač K 3 Classic
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Motocikli i skuteri
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.