Kompresorski čistač K 3 Classic
K 3 Classic sa teleskopskom ručkom je posebno efikasan na lakšoj prljavštini u dvorištu. Takođe je ultra-kompaktan, lak za transport i lak za odlaganje.
Uprkos svojim kompaktnim proporcijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu perača pod pritiskom. Osim toga, njegova aluminijumska teleskopska ručka osigurava da se može odložiti radi uštede prostora i izuzetno je prenosiva i fleksibilna. Sa visokopritisnim pištoljem Quick Connect, crevom visokog pritiska od 6 metara, mlazom za prskanje Vario Power, mlaznicom za prljavštinu i filterom za vodu, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na baštenskom nameštaju, baštenskom alatu, biciklima... Performanse čišćenja su 25 m²/h.
Obeležja i prednosti
Skladištenje creva na prednjem poklopcuCrevo se može zgodno okačiti na prednji poklopac.
Teleskopska drškaAluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
Korišćenje sredstva za čišćenjeUsisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređaju
- Mlazne cevi su uvek spremne za upotrebu, a nakon učinjenog posla sve se odlaže u uređaj, što štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Protok (l/h)
|380
|Učinak po površini (m²/h)
|25
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 6 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Teleskopska drška
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.