Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex

Za veću kontrolu: K 4 Power Control Flex sa crevom PremiumFlex i pištoljem G 160 Q Power Control je pogodan za umerenu prljavštinu na terasama, baštenskom nameštaju i automobilima.

Perač pod pritiskom K 4 Power Control Flex olakšava čišćenje svake površine uz pravi pritisk. Zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden, pronalaženje pravog pritiska je takođe veoma jednostavno. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savetima za svaku situaciju čišćenja i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem mlaznice za prskanje ili proveriti na pištolju G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom za deterdžent za jednostavnu promenu deterdženta, PremiumFlex crevom za visok pritisak za dodatnu praktičnost, teleskopskom drškom za lak transport, sistemom za brzo povezivanje (Quick Connect) koji štedi vreme i trud prilikom postavljanja i vađenja creva za visok pritisak iz uređaja, plus pištoljem i parking položajem kako bi se osigurao lako dostupan pribor u svakom trenutku.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex: Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex: PremiumFlex crevo visokog pritiska
PremiumFlex crevo visokog pritiska
Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex: Aplikacija za dom i baštu
Aplikacija za dom i baštu
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
Izuzetne performanse
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Protok (l/h) max. 420
Učinak po površini (m²/h) 30
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 11,9
Težina sa ambalažom (kg) 14,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana mreža za skladištenje
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
  • Teleskopska drška
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Mali automobili
Pribor
Sredstva za čišćenje
