Kompresorski čistač K 7 Power Flex
Za veću snagu: perač pod pritiskom K 7 Power Flex sa crevom PremiumFlex, pištolj G 180 Q, pogodan za tvrdokornu prljavštinu na terasama, stazama i automobilima.
Sa peračem pod pritiskom K 7 Power Flex, svaka površina se može očistiti pod pravim pritiskom. Konsultant za primenu integrisan u aplikaciju Kärcher Home & Garden pomaže korisniku da pronađe pravi pritisak pružajući praktične savete za svaku situaciju i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. K 7 Power Flex je opremljen motorom sa vodenim hlađenjem i dizajniran je za često čišćenje, kao i za rešavanje jake prljavštine koja se često nakuplja na stazama, bazenima, biciklima ili velikim automobilima. Širok asortiman opreme uključuje pištolj sa praktičnim Quick Connect adapterom preko PremiumFlex creva za visok pritisak, pouzdan filter za vodu koji štiti pumpu, Vario Power mlaznicu za prskanje (VPS) i Dirt Blaster sa rotirajućim tačkastim mlazom. Podešavanje pritiska na VPS-u može se podesiti jednostavnim okretanjem, a Dirt Blaster brzo uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Ostali detalji opreme uključuju Plug 'n' Clean sistem za deterdžent, aluminijumsku teleskopsku dršku i parking položaj za lako dostupan pribor.
Obeležja i prednosti
Teleskopska drška od kvalitetnog aluminijumaAluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenjeBrzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Izuzetne performanse
- Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|23
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Vario-mlaznica
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
- Terasa
- Ograde
- Bašta i kameni zidovi
- Prostorije oko kuće i bašte
- Automobili
- Mobilne kućice
- Bicikli
- Motocikli i skuteri
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.