Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden. U kombinaciji sa kompresorskim čistačem Kärcher K 2 Premium Power Control možete postići vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži korisnog savetnika za primenu za pomoć korisniku kroz praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj dolazi s pištoljem visokog pritiska i dve mlazne cevi sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako korišćenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.