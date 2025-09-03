Kompresorski čistač K2 Power Control

Vaš savetnik za primenu preko aplikacije – kompresorski čistač Kärcher K 2 Power Control za čišćenje bicikala, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja, na primer.

Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden. U kombinaciji sa kompresorskim čistačem Kärcher K 2 Premium Power Control možete postići vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži korisnog savetnika za primenu za pomoć korisniku kroz praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj dolazi s pištoljem visokog pritiska i dve mlazne cevi sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako korišćenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K2 Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K2 Power Control: Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Lako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Kompresorski čistač K2 Power Control: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Integrisano usisno crevo
  • Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
  • Može se koristiti sa lakoćom. Usisno crevo za korišćenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Protok (l/h) max. 360
Učinak po površini (m²/h) 20
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q
  • Vario-mlaznica
  • Cev za raspršivanje Vario Power
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 5 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Integrisani vodeni filter
Kompresorski čistač K2 Power Control
Kompresorski čistač K2 Power Control
Kompresorski čistač K2 Power Control
Područja primene
  • Bicikli
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
  • Baštenska/terasa/balkonska garnitura
  • Površine oko kuće i bašte
  • Za čišćenje kompaktnih vozila.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.