Kompresorski čistač K2 Power Control
Vaš savetnik za primenu preko aplikacije – kompresorski čistač Kärcher K 2 Power Control za čišćenje bicikala, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja, na primer.
Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden. U kombinaciji sa kompresorskim čistačem Kärcher K 2 Premium Power Control možete postići vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži korisnog savetnika za primenu za pomoć korisniku kroz praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj dolazi s pištoljem visokog pritiska i dve mlazne cevi sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj ima teleskopsku dršku podesivu po visini za lak transport i skladištenje, usisno crevo za lako korišćenje sredstva za čišćenje, praktične držače za pribor, pištolj visokog pritiska i kabl, kao i pet metara dugo crevo.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick ConnectLako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Integrisano usisno crevo
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokopritisnog čistača.
- Može se koristiti sa lakoćom. Usisno crevo za korišćenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Protok (l/h)
|max. 360
|Učinak po površini (m²/h)
|20
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- Vario-mlaznica
- Cev za raspršivanje Vario Power
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 5 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
- Baštenska/terasa/balkonska garnitura
- Površine oko kuće i bašte
- Za čišćenje kompaktnih vozila.
Pribor
Sredstva za čišćenje
