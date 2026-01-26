Kompresorski čistač K 7 WCM Premium Home
Perač pod pritiskom K 7 WCM Premium Home sa motorom sa vodenim hlađenjem efikasno i snažno uklanja prljavštinu sa terasa i vozila. Uključuje motalicu za crevo i Home Kit.
Čišćenje koje će vas impresionirati! Ovaj uređaj je savršen partner za čestu upotrebu i tešku prljavštinu: sa snažnim vodeno hlađenim motorom, staje na put prljavštini na stazama, terasama, baštenskom alatu i većim vozilima. Home Kit uključuje T 7 čistač površina i 1 litar Stone and Facade Cleaner 3-in-1 sredstva. Za efikasno i nežno čišćenje, Vario Power cev (VPS) se može podesiti jednostavnim okretom. Integrisana motalica olakšava pakovanje creva, a sav pribor se može čuvati na samom uređaju. Rotirajuća mlaznica osigurava uspeh čak i kod najtvrdokornije prljavštine, dok ugrađeni filter za vodu štiti pumpu od čestica nečistoće.
Obeležja i prednosti
Izuzetne performanseMotor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Kotur creva za praktično rukovanjeUredno i prostorno skladištenje: sa praktičnom motalicom za crevo, crevo visokog pritiska je optimalno zaštićeno i lako dostupno. Crevo, mlaznice za prskanje, pištolj za raspršivanje i kabl čuvajte uredno i uz uštedu prostora.
Integrisano crevo za usisavanje deterdžentaPraktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Sistem za brzo povezivanje
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Veliki točkovi
- Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
- Lako za manevrisanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|24,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Vario-mlaznica
- Integrisana motalica za crevo
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: Aluminijum
- Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
- Bašta i kameni zidovi
- Spoljne stepenice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Automobili
- Mobilne kućice
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
