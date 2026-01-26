Kompresorski čistač K 7 WCM Premium Home

Perač pod pritiskom K 7 WCM Premium Home sa motorom sa vodenim hlađenjem efikasno i snažno uklanja prljavštinu sa terasa i vozila. Uključuje motalicu za crevo i Home Kit.

Čišćenje koje će vas impresionirati! Ovaj uređaj je savršen partner za čestu upotrebu i tešku prljavštinu: sa snažnim vodeno hlađenim motorom, staje na put prljavštini na stazama, terasama, baštenskom alatu i većim vozilima. Home Kit uključuje T 7 čistač površina i 1 litar Stone and Facade Cleaner 3-in-1 sredstva. Za efikasno i nežno čišćenje, Vario Power cev (VPS) se može podesiti jednostavnim okretom. Integrisana motalica olakšava pakovanje creva, a sav pribor se može čuvati na samom uređaju. Rotirajuća mlaznica osigurava uspeh čak i kod najtvrdokornije prljavštine, dok ugrađeni filter za vodu štiti pumpu od čestica nečistoće.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 7 WCM Premium Home: Izuzetne performanse
Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Kompresorski čistač K 7 WCM Premium Home: Kotur creva za praktično rukovanje
Uredno i prostorno skladištenje: sa praktičnom motalicom za crevo, crevo visokog pritiska je optimalno zaštićeno i lako dostupno. Crevo, mlaznice za prskanje, pištolj za raspršivanje i kabl čuvajte uredno i uz uštedu prostora.
Kompresorski čistač K 7 WCM Premium Home: Integrisano crevo za usisavanje deterdženta
Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Sistem za brzo povezivanje
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Veliki točkovi
  • Za bezbedan i udoban transport, čak i po neravnom terenu, kao što su baštenske staze.
  • Lako za manevrisanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok (l/h) max. 600
Učinak po površini (m²/h) 60
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 17,7
Težina sa ambalažom (kg) 24,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 369 x 394 x 946

Scope of supply

  • Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Vario-mlaznica
  • Integrisana motalica za crevo
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: Aluminijum
  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bašta i kameni zidovi
  • Spoljne stepenice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Automobili
  • Mobilne kućice
  • Motocikli i skuteri
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
