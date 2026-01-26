Čišćenje koje će vas impresionirati! Ovaj uređaj je savršen partner za čestu upotrebu i tešku prljavštinu: sa snažnim vodeno hlađenim motorom, staje na put prljavštini na stazama, terasama, baštenskom alatu i većim vozilima. Home Kit uključuje T 7 čistač površina i 1 litar Stone and Facade Cleaner 3-in-1 sredstva. Za efikasno i nežno čišćenje, Vario Power cev (VPS) se može podesiti jednostavnim okretom. Integrisana motalica olakšava pakovanje creva, a sav pribor se može čuvati na samom uređaju. Rotirajuća mlaznica osigurava uspeh čak i kod najtvrdokornije prljavštine, dok ugrađeni filter za vodu štiti pumpu od čestica nečistoće.