Kompresorski čistač K7 Premium Smart Control Home
K7 Premium Smart Control: kompresorski čistač sa Bluetoothom, aplikacijom, režimom pojačavanja za dodatnu snagu, pištoljem za raspršivanje G 180 Q Smart Control, cevi za raspršivanje 3 u 1 Multi Jet i motalicom za crevo. Uklj. komplet Home.
Kompresorski čistač K7 Premium Smart Control lako se povezuje sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. To znači da korisnik preko aplikacije Kärcher Home & Garden ima pristup savetima, trikovima i podešavanjima za razne situacije u čišćenju i u vezi s vrstom predmeta. Aplikacija ima korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Režim pojačanja za dodatnu snagu pomaže u otklanjanju uporne nečistoće. Pištolj za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom i mlaznom cevi 3 u 1 Multi Jet takođe pruža maksimalnu kontrolu: podešavanje pritiska vrši se na samom pištolju za raspršivanje ili se postavke šalju pištolju za raspršivanje preko aplikacije. Na LCD ekranu možete proveriti koji nivo pritiska je podešen, da li se može aktivirati veća snaga i da li je uređaj još uvek u režimu mirovanja. Komplet Home sadrži sredstvo za čišćenje površina T 7 i 1 litar sredstva za čišćenje kamena 3 u 1. Ostala oprema obuhvata motalicu za crevo, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean, aluminijumsku teleskopsku dršku i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.
Obeležja i prednosti
Povezivanje sa aplikacijom Home & Garden preko Bluetooth konekcije
- Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje.
- Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.
- Aplikacija preko Bluetooth konekcije prenosi optimalnu vrednost pritiska do kompresorskog čistača.
Režim pojačanja snage u vašoj borbi protiv prljavštine
- Uz dodatnu snagu režim pojačanja povećava efikasnost čišćenja i štedi vreme.
- Omogućava moćno čišćenje upornih nečistoća bez tragova.
Pištolj za raspršivanje Smart Control i mlazna cev 3 u 1 Multi Jet
- Pištolj za raspršivanje sa LCD ekranom i tasterima za pritisak ili doziranje sredstva za čišćenje.
- Rotirajuća mlazna cev 3 u 1 Multi Jet sadrži tri različite mlaznice koje se lako menjaju.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Motalica za crevo za udobno rukovanje
- Crevo visokog pritiska optimalno je zaštićeno i ne zauzima suviše mesta pri odlaganju.
- Udoban rad: uvek tačno prilagođena dužina creva koje se lako namotava i odmotava.
- Nisko težište za bezbedno ostavljanje čak i na nagnutim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|25,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 u 1
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
- Bluetooth konekcija
- rukovanje preko aplikacije
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
