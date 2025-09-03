Kompresorski čistač K7 Premium Smart Control lako se povezuje sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. To znači da korisnik preko aplikacije Kärcher Home & Garden ima pristup savetima, trikovima i podešavanjima za razne situacije u čišćenju i u vezi s vrstom predmeta. Aplikacija ima korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Režim pojačanja za dodatnu snagu pomaže u otklanjanju uporne nečistoće. Pištolj za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom i mlaznom cevi 3 u 1 Multi Jet takođe pruža maksimalnu kontrolu: podešavanje pritiska vrši se na samom pištolju za raspršivanje ili se postavke šalju pištolju za raspršivanje preko aplikacije. Na LCD ekranu možete proveriti koji nivo pritiska je podešen, da li se može aktivirati veća snaga i da li je uređaj još uvek u režimu mirovanja. Komplet Home sadrži sredstvo za čišćenje površina T 7 i 1 litar sredstva za čišćenje kamena 3 u 1. Ostala oprema obuhvata motalicu za crevo, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean, aluminijumsku teleskopsku dršku i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.