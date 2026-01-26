Ovaj uređaj može da stane bilo gde: bilo u prtljažniku automobila ili u ormanu, K 4 Classic perač pod pritiskom može se bez napora smestiti bilo gde i lako transportovati zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ipak, i dalje nudi pune performanse mašine za pranje pod pritiskom. Osim toga, aluminijumska teleskopska ručka podesiva po visini osigurava da je visina povlačenja uvek udobna. Ostali detalji opreme uključuju visokopritisni Quick Connect, crevo visokog pritiska od 6 metara, Vario Power mlaznicu (VPS), čistač prljavštine i filter za vodu. Štaviše, K 4 Classic, sa performansama površine od 30 m²/h, pogodan je za redovno čišćenje umerenih nivoa prljavštine (mali automobili, baštenske ograde, bicikli, itd.).