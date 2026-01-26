Kompresorski čistač K 4 Classic
Jednostavan za transport i brzo odlaganje: K 4 Classic perač pod pritiskom, uključuje teleskopsku ručku, idealan za redovnu upotrebu na umerenoj prljavštini.
Ovaj uređaj može da stane bilo gde: bilo u prtljažniku automobila ili u ormanu, K 4 Classic perač pod pritiskom može se bez napora smestiti bilo gde i lako transportovati zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ipak, i dalje nudi pune performanse mašine za pranje pod pritiskom. Osim toga, aluminijumska teleskopska ručka podesiva po visini osigurava da je visina povlačenja uvek udobna. Ostali detalji opreme uključuju visokopritisni Quick Connect, crevo visokog pritiska od 6 metara, Vario Power mlaznicu (VPS), čistač prljavštine i filter za vodu. Štaviše, K 4 Classic, sa performansama površine od 30 m²/h, pogodan je za redovno čišćenje umerenih nivoa prljavštine (mali automobili, baštenske ograde, bicikli, itd.).
Obeležja i prednosti
Skladištenje creva na prednjem poklopcuCrevo se može zgodno okačiti na prednji poklopac.
Teleskopska drškaAluminijumska teleskopska drška može se produžiti tokom rada ili skratiti kako bi se odložila.
Korišćenje sredstva za čišćenjeUsisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora na uređaju
- Praktično i prostorno štedljivo odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar)
|20 - max. 130
|Protok (l/h)
|420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (W)
|1800
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 6 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Teleskopska drška
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
Pribor
Sredstva za čišćenje
