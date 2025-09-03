Kompresorski čistač Kärcher K 2 Premium Power Control postiže još bolje rezultate čišćenja uz korišćenje aplikacije Kärcher Home & Garden. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i 2 mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj je izveden s teleskopskom drškom podesivom po visini za lak transport i skladištenje, odvojivim rezervoarom za sredstvo za čišćenje koji se puni bez prosipanja, kao i praktičnim držačima za pribor, pištoljem visokog pritiska i kablom. K 2 Premium Power Control savršen je za čišćenje bicikla, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja.