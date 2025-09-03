Kompresorski čistač K2 Premium Power Control
Kompresorski čistač K2 Premium Power Control sa rezervoarom za sredstvo za čišćenje za blaga zaprljanja. Dolazi s praktičnim savetnikom za primenu u vidu aplikacije sa korisnim savetima za čišćenje.
Kompresorski čistač Kärcher K 2 Premium Power Control postiže još bolje rezultate čišćenja uz korišćenje aplikacije Kärcher Home & Garden. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i 2 mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj je izveden s teleskopskom drškom podesivom po visini za lak transport i skladištenje, odvojivim rezervoarom za sredstvo za čišćenje koji se puni bez prosipanja, kao i praktičnim držačima za pribor, pištoljem visokog pritiska i kablom. K 2 Premium Power Control savršen je za čišćenje bicikla, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick ConnectLako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Čisto rešenje rezervoara
- Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
- Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Protok (l/h)
|max. 360
|Učinak po površini (m²/h)
|20
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q
- Vario-mlaznica
- Cev za raspršivanje Vario Power
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 7 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
- Teleskopska drška
- Integrisani vodeni filter
Pribor
Sredstva za čišćenje
