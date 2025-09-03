Kompresorski čistač K2 Premium Power Control

Kompresorski čistač K2 Premium Power Control sa rezervoarom za sredstvo za čišćenje za blaga zaprljanja. Dolazi s praktičnim savetnikom za primenu u vidu aplikacije sa korisnim savetima za čišćenje.

Kompresorski čistač Kärcher K 2 Premium Power Control postiže još bolje rezultate čišćenja uz korišćenje aplikacije Kärcher Home & Garden. Aplikacija sadrži koristan savetnik za primenu koji pomaže korisniku dajući mu praktične savete i trikove za svaki posao čišćenja. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Uređaj je opremljen pištoljem visokog pritiska i 2 mlaznim cevima sa adapterom Quick Connect. Nivo pritiska može se podešavati direktno na mlaznoj cevi Click Vario Power – za maksimalnu kontrolu tokom svakog posla čišćenja. Uređaj je izveden s teleskopskom drškom podesivom po visini za lak transport i skladištenje, odvojivim rezervoarom za sredstvo za čišćenje koji se puni bez prosipanja, kao i praktičnim držačima za pribor, pištoljem visokog pritiska i kablom. K 2 Premium Power Control savršen je za čišćenje bicikla, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K2 Premium Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K2 Premium Power Control: Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect
Lako postavljanje i okretanje - na raspolaganju su dve različite mlazne cevi. Optimalne postavke pritiska - mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.
Kompresorski čistač K2 Premium Power Control: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za komfornu radnu visinu. Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.
Čisto rešenje rezervoara
  • Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
  • Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Protok (l/h) max. 360
Učinak po površini (m²/h) 20
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina sa ambalažom (kg) 6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q
  • Vario-mlaznica
  • Cev za raspršivanje Vario Power
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 7 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
  • Teleskopska drška
  • Integrisani vodeni filter
