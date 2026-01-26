Blistavi rezultati čak i bez struje: Baterijski čistač pod pritiskom za razna područja primene poput malih automobila, čamaca, baštenskog nameštaja, kanti za smeće i za male zadatke čišćenja oko kuće. Izbor standardnog, pojačanog ili režima sa deterdžentom omogućava korisniku da uz pravu jačinu pritiska reši različite zadatke čišćenja. Dok čistite, na analognom displeju visokopritisnog pištolja uvek će se nalaziti prikazan izabrani režim. Različiti nivoi pritiska se jednostavno podešavaju okretanjem mlazne cevi. Uređaj je kompatibilan sa litijum-jonskom zamenljivom baterijom 36 V / 5,0 Ah iz 36 V Kärcher Battery Power platforme. Zamenljiva baterija i punjač baterije su raspoloživi kao opciona dodatna oprema. Može se povezati Kärcher usisno crevo kako bi se izvlačila voda iz alternativnih izvora.