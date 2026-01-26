Baterijski kompresorski čistač K 2 Battery
Baterijski perač pod pritiskom K 2 Battery visokih performansi je idealan za širok spektar fleksibilne primene bez potrebe uključivanja u struju. Zamenljiva baterija od 36 V i punjač baterije su raspoloživi kao opciona dodatna oprema.
Blistavi rezultati čak i bez struje: Baterijski čistač pod pritiskom za razna područja primene poput malih automobila, čamaca, baštenskog nameštaja, kanti za smeće i za male zadatke čišćenja oko kuće. Izbor standardnog, pojačanog ili režima sa deterdžentom omogućava korisniku da uz pravu jačinu pritiska reši različite zadatke čišćenja. Dok čistite, na analognom displeju visokopritisnog pištolja uvek će se nalaziti prikazan izabrani režim. Različiti nivoi pritiska se jednostavno podešavaju okretanjem mlazne cevi. Uređaj je kompatibilan sa litijum-jonskom zamenljivom baterijom 36 V / 5,0 Ah iz 36 V Kärcher Battery Power platforme. Zamenljiva baterija i punjač baterije su raspoloživi kao opciona dodatna oprema. Može se povezati Kärcher usisno crevo kako bi se izvlačila voda iz alternativnih izvora.
Obeležja i prednosti
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 VTehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V. Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
Kompresorski pištolj sa prikazom stepena pritiskaRazličite mlazne cevi omogućavaju 3 stepena pritiska za optimalno čišćenje različitih površina. Prikaz na kompresorskom pištolju omogućava jednostavnu kontrolu izabranih stepena pritiska.
Usisavanje vodeKompatibilan s Kärcher usisnim crevom za čišćenje nezavisno od priključka vode. Usisno crevo je moguće zasebno kupiti.
Korišćenje sredstva za čišćenje
- Usisno crevo za upotrebu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Crevo, čelična cev i pištolj mogu se čuvati uredno i uz uštedu prostora.
Sistem za brzo povezivanje
- Za lako i uklikanje i isklikanje kompresorskog creva u uređaj i pištolj koje štedi vreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Pritisak (bar)
|max. 110
|Područje pritiska
|Visoki pritisak
|Protok (l/h)
|340
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|14
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q, produženo
- 1-struka mlazna cev
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 4 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Integrisani vodeni filter
Videos
Područja primene
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Terasa
- Mali automobili
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
- Čamci
- Kante za smeće
- Igračke za baštu
Pribor
Sredstva za čišćenje
