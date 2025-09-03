Kompresorski čistač K7 Premium Smart Control lako se povezuje sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. To znači da korisnik preko aplikacije Kärcher Home & Garden ima pristup praktičnim savetima, trikovima i podešavanjima za razne situacije u čišćenju i u vezi s vrstom predmeta. Aplikacija ima korisne funkcije kao što su savetnik za primenu za još bolje rezultate, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Uređaj ima režim pojačanja za dodatnu snagu koji pomaže u otklanjanju uporne nečistoće. Pištolj za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom i mlazna cev 3 u 1 Multi Jet takođe pružaju maksimalnu kontrolu. Pritisak se podešava direktno na pištolju ili se šalje pištolju za raspršivanje pomoću savetnika za primenu preko aplikacije. Na LCD ekranu možete proveriti koji nivo pritiska je podešen, da li se može aktivirati veća snaga i da li je uređaj još uvek u režimu mirovanja. Ostala oprema obuhvata motalicu za crevo za udobno rukovanje, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean, visokokvalitetnu aluminijumsku teleskopsku dršku i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.