Kompresorski čistač K3 Premium Power Control
Premium verzija K 3 Power Control obuhvata i motalicu za crevo. Savetnik za primenu pruža savete preko aplikacije – za efikasnije rezultate čišćenja.
Ovako izgleda savremeno čišćenje pod visokim pritiskom: koristan savetnik za primenu pruža korisniku podršku preko aplikacije Home & Garden dajući mu praktične savete za svaku situaciju u čišćenju – za još bolje rezultate čišćenja kompresorskim čistačem K 3 Premium Control. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: pritisak se može podešavati direktno na mlaznim cevima i proveravati na pištolju za raspršivanje G 120 Q Power Control. To obezbeđuje idealan pritisak za svaku vrstu površine. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim pranja sredstvom za čišćenje može se obaviti bez zamene mlazne cevi – a sredstvo se iz integrisanog rezervoara za može brzo i udobno nanositi. Kärcher K 3 Premium Power Control oduševljava motalicom za crevo za udobno rukovanje, produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje.
Obeležja i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Motalica za crevo za udobno rukovanjeCrevo visokog pritiska optimalno je zaštićeno i ne zauzima suviše mesta pri odlaganju. Udoban rad: uvek tačno prilagođena dužina creva koje se lako namotava i odmotava. Nisko težište za bezbedno ostavljanje čak i na nagnutim površinama.
Čisto rešenje rezervoara
- Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
- Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Protok (l/h)
|max. 380
|Učinak po površini (m²/h)
|25
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 120 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 7 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
- Baštenska/terasa/balkonska garnitura
- Površine oko kuće i bašte
- Za čišćenje motocikala i skutera.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.