Ovako izgleda savremeno čišćenje pod visokim pritiskom: koristan savetnik za primenu pruža korisniku podršku preko aplikacije Home & Garden dajući mu praktične savete za svaku situaciju u čišćenju – za još bolje rezultate čišćenja kompresorskim čistačem K 3 Premium Control. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: pritisak se može podešavati direktno na mlaznim cevima i proveravati na pištolju za raspršivanje G 120 Q Power Control. To obezbeđuje idealan pritisak za svaku vrstu površine. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim pranja sredstvom za čišćenje može se obaviti bez zamene mlazne cevi – a sredstvo se iz integrisanog rezervoara za može brzo i udobno nanositi. Kärcher K 3 Premium Power Control oduševljava motalicom za crevo za udobno rukovanje, produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje.