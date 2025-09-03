Kompresorski čistač K3 Premium Power Control

Premium verzija K 3 Power Control obuhvata i motalicu za crevo. Savetnik za primenu pruža savete preko aplikacije – za efikasnije rezultate čišćenja.

Ovako izgleda savremeno čišćenje pod visokim pritiskom: koristan savetnik za primenu pruža korisniku podršku preko aplikacije Home & Garden dajući mu praktične savete za svaku situaciju u čišćenju – za još bolje rezultate čišćenja kompresorskim čistačem K 3 Premium Control. Aplikacija pruža i sveobuhvatne usluge, uključujući podatke o uređaju, aplikaciji i portalu Kärcher Service. Ostale praktične karakteristike: pritisak se može podešavati direktno na mlaznim cevima i proveravati na pištolju za raspršivanje G 120 Q Power Control. To obezbeđuje idealan pritisak za svaku vrstu površine. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim pranja sredstvom za čišćenje može se obaviti bez zamene mlazne cevi – a sredstvo se iz integrisanog rezervoara za može brzo i udobno nanositi. Kärcher K 3 Premium Power Control oduševljava motalicom za crevo za udobno rukovanje, produživom teleskopskom drškom za lak transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima pribora, pištolja visokog pritiska i kabla, kao i sistemom Kärcher Quick Connect. Postolje se može koristiti i kao druga ručka za nošenje.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K3 Premium Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviće od vas stručnjaka za čišćenje. Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja. Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.
Kompresorski čistač K3 Premium Power Control: Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi
Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
Kompresorski čistač K3 Premium Power Control: Motalica za crevo za udobno rukovanje
Motalica za crevo za udobno rukovanje
Crevo visokog pritiska optimalno je zaštićeno i ne zauzima suviše mesta pri odlaganju. Udoban rad: uvek tačno prilagođena dužina creva koje se lako namotava i odmotava. Nisko težište za bezbedno ostavljanje čak i na nagnutim površinama.
Čisto rešenje rezervoara
  • Čisto i udobno – rezervoar za sredstvo za čišćenje može se skinuti radi punjenja.
  • Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Protok (l/h) max. 380
Učinak po površini (m²/h) 25
Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina sa ambalažom (kg) 7,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 340 x 281 x 677

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 120 Q Power Control
  • Vario-mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 7 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Quick Connect na uređaju
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Rezervoar
  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bicikli
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
  • Baštenska/terasa/balkonska garnitura
  • Površine oko kuće i bašte
  • Za čišćenje motocikala i skutera.
Pribor
Sredstva za čišćenje
