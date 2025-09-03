Zahvaljujući integrisanom Bluetoothu K 5 Premium Smart Control može se povezati sa aplikacijom Kärcher Home & Garden. To znači optimalna podrška za korisnika preko pametnog telefona u s različitim poslovima čišćenja i vrstama predmeta – za još efikasnije rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži mnoštvo korisnih funkcija, kao što su savetnik za primenu sa korisnim savetima i trikovima, uputstva za montažu, uputstva za održavanje i negu, kao i portal Kärcher Service. Uređaj ima i režim za pojačanje snage, pištolj za raspršivanje G 180 Q Smart Control sa LCD ekranom i mlaznu cev 3 u 1 Multi Jet. Podešavanje pritiska obavlja se ili direktno na pištolju ili se šalje pištolju za raspršivanje iz aplikacije. Na LCD ekranu možete proveriti koji nivo pritiska je podešen, da li se može aktivirati veća snaga i da li je uređaj još uvek u režimu mirovanja. Obuhvata komplet Home sa sredstvom za čišćenje površina T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena 3 u 1. Ostala oprema obuhvata motalicu za crevo, sistem za sredstvo za čišćenje Plug ’n’ Clean, aluminijumsku teleskopsku dršku i mesto za odlaganje dodatne opreme nadohvat ruke.