Kompresorski čistač K 7 WCM
Performanse koje su bez premca: K 7 WCM perač pod pritiskom sa motorom sa vodenim hlađenjem efikasno i snažno uklanja prljavštinu sa staza, terasa, baštenske opreme i vozila.
Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM je savršen partner za (čišćenje) za čestu upotrebu i veliku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem stavlja tačku na prljavštinu na stazama, terasama, baštenskoj opremi i većim vozilima. Da bi se površine očistile posebno efikasno i nežno, Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale karakteristike mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući mlaz koji obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu takođe pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Pored toga, sav pribor se može čuvati direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Izuzetne performanseMotor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Nanošenje sredstva za čišćenjeOprema obuhvata integrisani usisni mehanizam za deterdžente. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeCrevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Sistem za brzo povezivanje
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Protok (l/h)
|max. 600
|Učinak po površini (m²/h)
|60
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|17,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|21,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Visokopritisni pištolj: G 180 Q
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 10 m
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Vario-mlaznica
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: Aluminijum
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bašta i kameni zidovi
- Spoljne stepenice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Automobili
- Mobilne kućice
- Motocikli i skuteri
- Bicikli
