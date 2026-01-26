Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM je savršen partner za (čišćenje) za čestu upotrebu i veliku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem stavlja tačku na prljavštinu na stazama, terasama, baštenskoj opremi i većim vozilima. Da bi se površine očistile posebno efikasno i nežno, Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale karakteristike mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući mlaz koji obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu takođe pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Pored toga, sav pribor se može čuvati direktno na uređaju.