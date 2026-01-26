Kompresorski čistač K 7 WCM

Performanse koje su bez premca: K 7 WCM perač pod pritiskom sa motorom sa vodenim hlađenjem efikasno i snažno uklanja prljavštinu sa staza, terasa, baštenske opreme i vozila.

Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM je savršen partner za (čišćenje) za čestu upotrebu i veliku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom sa vodenim hlađenjem stavlja tačku na prljavštinu na stazama, terasama, baštenskoj opremi i većim vozilima. Da bi se površine očistile posebno efikasno i nežno, Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale karakteristike mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući mlaz koji obezbeđuje uspešno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu takođe pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Pored toga, sav pribor se može čuvati direktno na uređaju.

Obeležja i prednosti
Kompresorski čistač K 7 WCM: Izuzetne performanse
Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Kompresorski čistač K 7 WCM: Nanošenje sredstva za čišćenje
Oprema obuhvata integrisani usisni mehanizam za deterdžente. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i neguju površinu koja se čisti, već daju efikasnije i dugotrajnije rezultate.
Kompresorski čistač K 7 WCM: Uredno skladištenje
Crevo, mlaznica za prskanje, pištolj i kabl mogu se skladištiti direktno na uređaju.
Sistem za brzo povezivanje
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Pritisak (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Protok (l/h) max. 600
Učinak po površini (m²/h) 60
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabl (m) 5
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 17,2
Težina sa ambalažom (kg) 21,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Visokopritisni pištolj: G 180 Q
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisno crevo: 10 m
  • Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

  • Vario-mlaznica
  • Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crevo
  • Motor sa vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: Aluminijum
  • Integrisani vodeni filter
Područja primene
  • Bašta i kameni zidovi
  • Spoljne stepenice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Automobili
  • Mobilne kućice
  • Motocikli i skuteri
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
