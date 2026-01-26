Kompresorski čistač K 4 Power Control Flex Car & Home
K 4 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom i G 160 K Power Control pištoljem, pogodan za umerenu prljavštinu u dvorištu, na baštenskom nameštaju i automobilima. Uključuje Car i Home set.
K 4 Power Control Flex Car & Home perač pod pritiskom čini neverovatno lako čišćenje svake površine pod pravim pritiskom. A zahvaljujući Kärcher Home & Garden aplikaciji, pronalaženje pravog pritiska je takođe veoma lako. Konsultant za aplikacije integrisan u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savetima o svakoj situaciji čišćenja i zadatku čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem cevi za prskanje ili proveriti na G 160 K Power Control pištolju. K 4 Power Control Flex takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom deterdženta za laku promenu deterdženta, PremiumFlex crevom visokog pritiska za dodatnu udobnost, teleskopskom ručkom za lak transport, Quick Connect sistemom za uštedu vremena i truda pritiskom na crevo visokog pritiska i izvlačenjem iz uređaja. Komplet za automobile i dvorište uključuje T 5 sredstvo za čišćenje površina, 1l sredstva za čišćenje kamena i fasada, mlaznicu za penu, rotirajuću četku za pranje i 1l šampona za automobile.
Obeležja i prednosti
Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom ceviOptimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje. Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke. Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.
PremiumFlex crevo visokog pritiskafleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja. Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.
Aplikacija za dom i baštuAplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje. Praktičan rad – crevo je uvek na dohvat ruke zahvaljujući lakom uvlačenju i odmotavanju. Nisko središte za bezbedan položaj čak i na površinama pod uglom.
Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za doziranje sredstva za čišćenje
- Brzo, jednostavno i praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean funkciji, deterdžent se može lako promeniti u samo jednom koraku.
Izuzetne performanse
- Motor sa vodenim hlađenjem impresionira svojim posebno dugim vekom trajanja i velikom snagom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Pritisak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Protok (l/h)
|max. 420
|Učinak po površini (m²/h)
|30
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabl (m)
|5
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|19,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Komplet Home: Sredstvo za čišćenje površina T 5, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l
- Komplet Car: Rotirajuća četka za pranje, 0,3 l mlaznica za penu, šampon za automobile 3-u-1, krpa za čišćenje, 1 l
- Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
- Vario-mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisno crevo: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
Oprema
- Integrisana mreža za skladištenje
- Quick Connect na uređaju
- Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopska drška
- Motor sa vodenim hlađenjem
- Integrisani vodeni filter
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Prostorije oko kuće i bašte
- Motocikli i skuteri
- Mali automobili
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.