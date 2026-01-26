K 4 Power Control Flex Car & Home perač pod pritiskom čini neverovatno lako čišćenje svake površine pod pravim pritiskom. A zahvaljujući Kärcher Home & Garden aplikaciji, pronalaženje pravog pritiska je takođe veoma lako. Konsultant za aplikacije integrisan u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savetima o svakoj situaciji čišćenja i zadatku čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, nivo pritiska se može lako podesiti okretanjem cevi za prskanje ili proveriti na G 160 K Power Control pištolju. K 4 Power Control Flex takođe impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sistemom deterdženta za laku promenu deterdženta, PremiumFlex crevom visokog pritiska za dodatnu udobnost, teleskopskom ručkom za lak transport, Quick Connect sistemom za uštedu vremena i truda pritiskom na crevo visokog pritiska i izvlačenjem iz uređaja. Komplet za automobile i dvorište uključuje T 5 sredstvo za čišćenje površina, 1l sredstva za čišćenje kamena i fasada, mlaznicu za penu, rotirajuću četku za pranje i 1l šampona za automobile.