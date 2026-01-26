Nemate priključak za napajanje? Nikakav problem! Novi baterijski uređaji iz akumulatorske platforme 36 V Kärcher Battery Power u zadatke čišćenja uvode fleksibilnost. Baštenske garniture, kante za smeće, mali automobili ili čak čamci – perač pod pritiskom K 2 Battery je idealan alat za manje obimne zadatke čišćenja oko kuće. Izbor standardnog, pojačanog ili režima sa deterdžentom omogućava korisniku da uz pravu jačinu pritiska reši različite zadatke čišćenja. Različiti nivoi pritiska se jednostavno podešavaju okretanjem mlazne cevi. Za još veću fleksibilnost, može se povezati Kärcher usisno crevo kako bi se izvlačila voda iz alternativnih izvora. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji rada u realnom vremenu, LCD displej baterije prikazuje podatke o kapacitetu baterije. Kapacitet baterije se tokom rada ili punjenja pokazuje iz minuta u minut, a kada se odloži, prikazan je u procentima. Dugotrajna i snažna litijum-jonska zamenljiva baterija i punjač su obuhvaćeni obimom isporuke i kompatibilni sa svim uređajima iz 36 V Kärcher Battery Power platforme.