Insect Remover RM 618, 500ml

Gently removes insects from paint surfaces, radiator grilles, external mirrors, panels and plastic.

Specifications

Technical data

Packaging size (ml) 500
Packaging unit (Piece(s)) 8
Weight (kg) 0,5
Weight incl. packaging (kg) 0,7
Dimensions (L × W × H) (mm) 70 x 70 x 270
Application areas
  • Paint surfaces
  • Metal
  • Chrome
  • Plastic