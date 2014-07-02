Ultra foam cleaner RM 615, 1l
With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt remover, it effortlessly and quickly removes even oil and greasy dirt, as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate-free and gentle on materials.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|1
|Packaging unit (Piece(s))
|6
|Weight (kg)
|1
|Weight incl. packaging (kg)
|1,1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Compatible machines
- FJ 10 C Connect 'n' Clean foam jet + Ultra Foam Cleaner
- FJ 10 C foam jet Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1
- FJ 24 foam jet
- FJ 3 foam jet
- FJ 6 foam jet
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Deluxe WCM
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- Spray bottle
Application areas
- Cars
- Motorbikes and scooters
- Mobile homes