Rotirajuća četka za pranje za WB 130

Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.

U spoju s izmenljivim univerzalnim nastavkom rotirajuća četka za pranje za WB 130 kompanije Kärcher posebno je prikladna za obojene, staklene i plastične površine. Snažna rotacija pruža efikasno i temeljno čišćenje. Četka za pranje ima ručicu za otpuštanje koja omogućava brzu i laku zamenu nastavka bez dodira s prljavštinom i ima proziran poklopac za izvanredno iskustvo pri čišćenju. Sredstvo za čišćenje može se koristiti i naneti po potrebi na četku priključenu na kompresorski čistač. Četka je prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher linija K2–K7. Dva izmenljiva nastavka za automobil i motocikl (Car & Bike) i kuću i dom (Home & Garden) koja se nabavljaju zasebno posebno su prilagođena osetljivim odnosno otpornim površinama.

Obeležja i prednosti
Rotirajuća glava za četke
  • Efikasno, blago čišćenje uz negu
  • Zgodno i praktično čišćenje.
Zamena nastavka preko poluge za otpuštanje
  • Brza i jednostavna zamena nastavka bez kontakta sa prljavštinom.
  • Neka vam ruke uvek budu čiste.
  • Izaberite odgovarajući nastavak za različite primene.
Nanošenje sredstva za čišćenje na četku priključenu na kompresorski čistač
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Transparentno kućište
  • Doživljaj čišćenja kroz očiglednu tehnologiju.
Integrisan prsten za čekinje
  • Smanjuje prskanje vode, štiteći i korisnika i okolinu.
Kompatibilno sa adapterom za baštensko crevo
  • Priključivanje na baštensko crevo, može se koristiti bez kompresorskog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 305 x 156 x 137

Ako imate pitanja o prethodnom modelu (WB 120), obratite se nekom od naših servisnih partnera ili maloprodajnom Kärcher prodavcu.

Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Zimske bašte
  • Garažna vrata
  • Elementi za zaštitu vida
  • Balkonske obloge
  • Prozorske klupe
